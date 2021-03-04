Наймолодшою мільярдеркою стала засновниця додатку для знайомств Bumble

Засновниця додатку для знайомств Уїтні Вулф Херд стала наймолодшою мільйонеркою. Такий статус вона отримала після успішного IPO. Уїтні Вулф Херд належать 11,6% акцій Bumble, а це 21,54 мільйона гривень.

При вартості акцій Bumble в 70,31 мільярда доларів, частка наймолодшої мільярдерки становить 1,5 мільярда.

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Що відомо про Уїтні Вулф Херд

Вулф Херд не одразу створила Bumble. У 2014 році вона працювала в Tinder, бувши також однією із співзасновників компанії. Їй довелося піти з компанії. Ба більше, вона подала на компанію в суд за сексуальні домагання.

Хто домагався її

Херд розповіла, що її колишній бос і хлопець Джастін Матін надсилав погрози і позбавив її титулу співзасновника в Tinder.

З самого початку існування компанії Bumble – у неї інвестував російський бізнесмен Андрій Андрєєв. Тоді це було 10 мільйонів доларів – Андрєєв отримав 79% в компанії.

Вже у 2019 році Андрєєв продав контроль в MagicLab, куди входить Bumble. Замість нього пост гендиректора зайняла Херд.

Компанія Bumble, якій належать сервіси знайомств Bumble і Badoo, провела IPO 11 лютого. Уїтні Вулф Херд також стала наймолодшою ​​жінкою-генеральним директором, чия компанія вийшла на біржу в США.