Наймолодший мільярдер Великої Британії: як він заробив 5,8 мільярда доларів під час пандемії

26-річний розробник з автоімунним захворюванням у перші дні пандемії коронавірусу запустив бізнес – платформу Hopin для онлайн заходів. За рік вартість його компанії досягла 4,1 мільярда фунтів (5,8 мільярда доларів). Завдяки чому він став наймолодшим мільярдером Великої Британії, який зробив себе сам, у фунтовому еквіваленті.

Розроблений Джонні Буфархатом сервіс Hopin – це платформа для проведення онлайн-конференцій по відеозв'язку з "присутністю" глядачів і можливістю спілкуватися безпосередньо для учасників

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Хвороба надихнула на бізнес-ідею

Джонні Буфархат, уродженець Сіднея, розробив сервіс Hopin, оскільки сам довший час не міг відвідувати офлайн-заходи через хворобу. Коли почалася пандемія COVID-19, про його стартап ніхто не знав, але саме тоді багато компаній шукали альтернативу звичайним конференціям в офлайні, і сервіс Hopin швидко знайшов своїх користувачів. Послугами сервісу почали користуватись великі компанії, на кшталт Slack і Adobe, які своїми заходами давали Hopin безплатну рекламу і приводили ще більше клієнтів.

Дивіться відеопрезентацію сервісу Hopin

Зараз статки Джонні Буфархата, який володіє 35% компанії Hopin, відповідно до даних The Sunday Times Rich List, оцінюють у понад 1,4 мільярда фунтів (2,05 мільярда доларів).

Запущений ним лише в березні минулого року сервіс Hopin зараз налічує понад п'ять мільйонів користувачів. Розташована у Лондоні компанія Hopin дозволяє клієнтам транслювати виступи, проводити відеочати та віддалено спілкуватися в мережі.

Віддалена робота: запорука швидкого зростання Hopin

Для швидкого зросту та задоволення потреб користувачів Буфархат після початку пандемії найняв близько 250 осіб, з яких 100 – інженери-програмісти.

Команда Hopin / Фото Vc

Вся робота проводилась віддалено, а персонал Hopin розкиданий по 38 країнам світу. Станом на травень 2021 року, за даними сервісу Craft, у компанії Hopin працює 479 осіб, переважна більшість з яких працює саме віддалено.