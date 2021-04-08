Наймолодшим мільярдером світу став 18-річний підліток Кевін Девід Леманн

Статки 18-річного Кевіна Девіда Леманна – 3,3 мільярда доларів. Сума збільшилась після того, як він успадкував частки німецької мережі аптек Dm Drogerie Markt від свого батька Гюнтера Лемана.

Леманн став наймолодшим у списку мільярдерів за версією Forbes. Його оприлюднили 6 квітня 2021 року.

До теми Від криптотрейдера до аптекаря: 10 наймолодших мільярдерів світу у 2021 році

Аптека Dm Drogerie Markt

Саме Dm Drogerie Markt – джерело багатства Лемана. Це провідна мережа аптеки в Німеччині, яку заснували у 1974 році.

Відомо, що у компанії працює понад 41 тисяча людей. Існує понад 2 тисячі аптек по всій Німеччині.



Одна з аптек forum-hanau Dm Drogerie Markt / Фото forum-hanau

Однак ні Леманн, ні його батько не беруть активної участі в компанії. Про них мало що відомо.

Business Insider намагався отримати коментар від власника компанії Dm Drogerie Markt. Однак Леманн не вийшов на зв'язок.

Витіснив Кайлі Дженнер

Леманн витіснив попередню власницю титула наймолодшого мільярдера. У 2019 році цю позицію займала тоді ще 21-річна зірка реаліті-телебачення та модна магнатка Кайлі Дженнер.



Кайлі Дженнер / Фото hdqwalls

Її повторно визнали наймолодшою мільярдеркою і у 2020 році.

Варто прочитати Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою світу: хто ще увійшов у рейтинг Forbes

Варто зазначити, що навіть після пандемічного 2020 року мільярдери у світі стали багатші, ніж будь-коли. Колективний стан світових мільярдерів збільшився на 8 трильйонів доларів до колосальних 13,1 трильйона доларів.