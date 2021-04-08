Наймолодшим мільярдером світу став 18-річний підліток Кевін Девід Леманн

Джерело:Forbes
Статки 18-річного Кевіна Девіда Леманна – 3,3 мільярда доларів. Сума збільшилась після того, як він успадкував частки німецької мережі аптек Dm Drogerie Markt від свого батька Гюнтера Лемана.
Леманн став наймолодшим у списку мільярдерів за версією Forbes. Його оприлюднили 6 квітня 2021 року.
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Саме Dm Drogerie Markt – джерело багатства Лемана. Це провідна мережа аптеки в Німеччині, яку заснували у 1974 році.
Відомо, що у компанії працює понад 41 тисяча людей. Існує понад 2 тисячі аптек по всій Німеччині.
Одна з аптек forum-hanau Dm Drogerie Markt / Фото forum-hanau
Однак ні Леманн, ні його батько не беруть активної участі в компанії. Про них мало що відомо.
Business Insider намагався отримати коментар від власника компанії Dm Drogerie Markt. Однак Леманн не вийшов на зв'язок.
Леманн витіснив попередню власницю титула наймолодшого мільярдера. У 2019 році цю позицію займала тоді ще 21-річна зірка реаліті-телебачення та модна магнатка Кайлі Дженнер.
Кайлі Дженнер / Фото hdqwalls
Її повторно визнали наймолодшою мільярдеркою і у 2020 році.
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Варто зазначити, що навіть після пандемічного 2020 року мільярдери у світі стали багатші, ніж будь-коли. Колективний стан світових мільярдерів збільшився на 8 трильйонів доларів до колосальних 13,1 трильйона доларів.