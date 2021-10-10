Найбагатшим у цій категорії залишається засновник Facebook Марк Цукерберг. Наймолодшим у списку став засновник криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід, якому 29 років.

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Рейтинг наймолодших у списку Forbes 400

Цікаво, що серед 15 найбагатших мільярдерів США молодого віку лише одна жінка. Повний список наймолодших серед найбагатших – далі.

1. Сем Банкман-Фрід

Вік: 29.

Статки: 22,5 мільярди доларів.

Джерело статків: криптовалютна біржа FTX.

Сем Банкман-Фрід / Фото FTX

​2. Еван Шпігель

Вік: 31.

Статки: 13,8 мільярда доларів.

Джерело статків: Snapchat.

Еван Шпігель / Фото Getty Images

​3. Боббі Мерфі

Вік: 33.

Статки: 15,2 мільярда доларів.

Джерело статків: Snapchat.

Боббі Мерфі / Фото Getty Images

​4. Фред Ерсем

Вік: 33.

Статки: 3,5 мільярди доларів.

Джерело статків: криптовалютна біржа Coinbase.

Фред Ерсем / Фото TG Time

​5. Лукас Уолтон

Вік: 35.

Статки: 17,2 мільярда доларів.

Джерело статків: Walmart.

Лукас Уолтон / Фото Walton Family Foundation

6. Байджу Бхатт

Вік: 36.

Статки: 2,9 мільярда доларів.

Джерело статків: додаток для торгівлі цінними паперами Robinhood.

Байджу Бхатт / Фото Getty Images

7. Марк Цукерберг

Вік: 37.

Статки: 134,5 мільярди доларів.

Джерело статків: Facebook.

Марк Цукерберг / Фото Getty Images

8. Дастін Московіц

Вік: 37.

Статки: 24,1 мільярда доларів.

Джерело статків: Facebook.

Дастін Московіц / Фото EPA-EFE

9. Браян Армстронг

Вік: 38.

Статки: 11,5 мільярда доларів.

Джерело статків: криптовалютна біржа Coinbase.

Браян Армстронг / Фото Getty Images

10. Натан Блечарчик

Вік: 38.

Статки: 10 мільярдів доларів.

Джерело статків: Airbnb.

Натан Блечарчик / Фото Geni

11. Скотт Дункан

Вік: 38.

Статки: 6,2 мільярда доларів.

Джерело статків: газовидобувна компанія Enterprise Products.

Скотт Дункан / Фото Our Own Startup

12. Ер Джей Скаріндж

Вік: 38.

Статки: 3,4 мільярда доларів.

Джерело статків: компанія-виробник електромобілів Rivian.

Ер Джей Скаріндж / Фото Associated Press

13. Ернест Гарсія III

Вік: 39.

Статки: 9,3 мільярда доларів.

Джерело статків: компанія з продажу вживаних авто Carvana.

Ернест Гарсія III / Фото Carvana

14. Лінсі Снайдер

Вік: 39.

Статки: 4,2 мільярда доларів.

Джерело статків: мережа In-N-Out Burger.

Лінсі Снайдер / Фото Getty Images

15. Бен Зільберман

Вік: 39.

Статки: 3,3 мільярда доларів.

Джерело статків: Pinterest.

Бен Зільберман / Фото CNN