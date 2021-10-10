Найбагатшим у цій категорії залишається засновник Facebook Марк Цукерберг. Наймолодшим у списку став засновник криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід, якому 29 років.
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Рейтинг наймолодших у списку Forbes 400
Цікаво, що серед 15 найбагатших мільярдерів США молодого віку лише одна жінка. Повний список наймолодших серед найбагатших – далі.
1. Сем Банкман-Фрід
Вік: 29.
Статки: 22,5 мільярди доларів.
Джерело статків: криптовалютна біржа FTX.
Сем Банкман-Фрід / Фото FTX
2. Еван Шпігель
Вік: 31.
Статки: 13,8 мільярда доларів.
Джерело статків: Snapchat.
Еван Шпігель / Фото Getty Images
3. Боббі Мерфі
Вік: 33.
Статки: 15,2 мільярда доларів.
Джерело статків: Snapchat.
Боббі Мерфі / Фото Getty Images
4. Фред Ерсем
Вік: 33.
Статки: 3,5 мільярди доларів.
Джерело статків: криптовалютна біржа Coinbase.
Фред Ерсем / Фото TG Time
5. Лукас Уолтон
Вік: 35.
Статки: 17,2 мільярда доларів.
Джерело статків: Walmart.
Лукас Уолтон / Фото Walton Family Foundation
6. Байджу Бхатт
Вік: 36.
Статки: 2,9 мільярда доларів.
Джерело статків: додаток для торгівлі цінними паперами Robinhood.
Байджу Бхатт / Фото Getty Images
7. Марк Цукерберг
Вік: 37.
Статки: 134,5 мільярди доларів.
Джерело статків: Facebook.
Марк Цукерберг / Фото Getty Images
8. Дастін Московіц
Вік: 37.
Статки: 24,1 мільярда доларів.
Джерело статків: Facebook.
Дастін Московіц / Фото EPA-EFE
9. Браян Армстронг
Вік: 38.
Статки: 11,5 мільярда доларів.
Джерело статків: криптовалютна біржа Coinbase.
Браян Армстронг / Фото Getty Images
10. Натан Блечарчик
Вік: 38.
Статки: 10 мільярдів доларів.
Джерело статків: Airbnb.
Натан Блечарчик / Фото Geni
11. Скотт Дункан
Вік: 38.
Статки: 6,2 мільярда доларів.
Джерело статків: газовидобувна компанія Enterprise Products.
Скотт Дункан / Фото Our Own Startup
12. Ер Джей Скаріндж
Вік: 38.
Статки: 3,4 мільярда доларів.
Джерело статків: компанія-виробник електромобілів Rivian.
Ер Джей Скаріндж / Фото Associated Press
13. Ернест Гарсія III
Вік: 39.
Статки: 9,3 мільярда доларів.
Джерело статків: компанія з продажу вживаних авто Carvana.
Ернест Гарсія III / Фото Carvana
14. Лінсі Снайдер
Вік: 39.
Статки: 4,2 мільярда доларів.
Джерело статків: мережа In-N-Out Burger.
Лінсі Снайдер / Фото Getty Images
15. Бен Зільберман
Вік: 39.
Статки: 3,3 мільярда доларів.
Джерело статків: Pinterest.
Бен Зільберман / Фото CNN