Найкращі у своїх категоріях: оприлюднили рейтинг ТРЦ України – інфографіка
Джерело:НВ
Асоціація ритейлерів України (RAU) спільно з журналом НВ склали рейтинг найкращих торговельно-розважальних центрів України у шести різних категоріях. Очолили списки ТРЦ Києва, Львова, Херсона, Вінниці та Черкас.
RAU опитала експертів та учасників ринку торговельно-розважальної нерухомості, запропонувавши їм дати оцінку відомим ТРЦ за шкалою від 1 до 5. На основі зібраних даних і було сформовано рейтинг.
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Найкращі великі ТРЦ у містах-мільйонниках
До списку найкращих у цій категорії потрапили переважно столичні ТРЦ:
- Ocean Plaza (Київ).
- River Mall (Київ).
- Gulliver (Київ).
- Victoria Gardens (Львів).
- Lavina Mall (Київ).
Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ
Найкращі середні ТРЦ у містах-мільйонниках
Лідерами серед середніх за площею торговельно-розважальних центрів у містах-мільйонниках стали:
- Forum Lviv (Львів).
- ЦУМ (Київ).
- "Мост-Сіті" (Дніпро).
- "РайON" (Київ).
- "Французький бульвар" (Харків).
Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ
Найкращі малі ТРЦ у містах-мільйонниках
До топ-5 малих ТРЦ у містах-мільйонниках потрапили винятково столичні:
- Piramida (Київ).
- Smart Plaza Polytech (Київ).
- Globus (Київ).
- New Way (Київ).
- "Алладін" (Київ).
Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ
Найкращі великі ТРЦ поза межами міст-мільйонників
Найкращими ТРЦ з великою площею, але у містах з населенням менше ніж 1 мільйон людей, визначено такі:
- Fabrika (Херсон).
- Global UA (Житомир).
- Hollywood Mall (Чернігів).
- "Київ" (Полтава).
- "Порт-Сіті" (Маріуполь).
Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ
Найкращі середні ТРЦ поза межами міст-мільйонників
Список найкращих середніх за площею ТРЦ у містах з населенням менше ніж 1 мільйон людей виглядає так:
- "Мегамолл" (Вінниця).
- City Mall (Запоріжжя).
- "Порт-Сіті" (Луцьк).
- "Оазис" (Хмельницький).
- "Подоляни" (Тернопіль).
Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ
Найкращі малі ТРЦ поза межами міст-мільйонників
Найкращими малими торговельно-розважальними центрами у невеликих містах стали:
- Lubava (Черкаси).
- Sky Park (Вінниця).
- "Мануфактура" (Суми).
- "Злата Плаза" (Рівне).
- City Center (Миколаїв).
Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ