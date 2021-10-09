Найкращі у своїх категоріях: оприлюднили рейтинг ТРЦ України – інфографіка

9 жовтня 2021 , 15:04
Читать новость на русском

Джерело:

НВ

Асоціація ритейлерів України (RAU) спільно з журналом НВ склали рейтинг найкращих торговельно-розважальних центрів України у шести різних категоріях. Очолили списки ТРЦ Києва, Львова, Херсона, Вінниці та Черкас.

RAU опитала експертів та учасників ринку торговельно-розважальної нерухомості, запропонувавши їм дати оцінку відомим ТРЦ за шкалою від 1 до 5. На основі зібраних даних і було сформовано рейтинг. 

Читайте також Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно

Найкращі великі ТРЦ у містах-мільйонниках

До списку найкращих у цій категорії потрапили переважно столичні ТРЦ:

  1. Ocean Plaza (Київ).
  2. River Mall (Київ).
  3. Gulliver (Київ).
  4. Victoria Gardens (Львів).
  5. Lavina Mall (Київ).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі середні ТРЦ у містах-мільйонниках

Лідерами серед середніх за площею торговельно-розважальних центрів у містах-мільйонниках стали:

  1. Forum Lviv (Львів).
  2. ЦУМ (Київ).
  3. "Мост-Сіті" (Дніпро).
  4. "РайON" (Київ).
  5. "Французький бульвар" (Харків).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі малі ТРЦ у містах-мільйонниках

До топ-5 малих ТРЦ у містах-мільйонниках потрапили винятково столичні:

  1. Piramida (Київ).
  2. Smart Plaza Polytech (Київ).
  3. Globus (Київ).
  4. New Way (Київ).
  5. "Алладін" (Київ).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі великі ТРЦ поза межами міст-мільйонників

Найкращими ТРЦ з великою площею, але у містах з населенням менше ніж 1 мільйон людей, визначено такі:

  1. Fabrika (Херсон).
  2. Global UA (Житомир).
  3. Hollywood Mall (Чернігів).
  4. "Київ" (Полтава).
  5. "Порт-Сіті" (Маріуполь).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі середні ТРЦ поза межами міст-мільйонників

Список найкращих середніх за площею ТРЦ у містах з населенням менше ніж 1 мільйон людей виглядає так:

  1. "Мегамолл" (Вінниця).
  2. City Mall (Запоріжжя).
  3. "Порт-Сіті" (Луцьк).
  4. "Оазис" (Хмельницький).
  5. "Подоляни" (Тернопіль).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі малі ТРЦ поза межами міст-мільйонників

Найкращими малими торговельно-розважальними центрами у невеликих містах стали:

  1. Lubava (Черкаси).
  2. Sky Park (Вінниця).
  3. "Мануфактура" (Суми).
  4. "Злата Плаза" (Рівне).
  5. City Center (Миколаїв).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Автор: Сергій Зятюк