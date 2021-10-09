Найкращі у своїх категоріях: оприлюднили рейтинг ТРЦ України – інфографіка

Асоціація ритейлерів України (RAU) спільно з журналом НВ склали рейтинг найкращих торговельно-розважальних центрів України у шести різних категоріях. Очолили списки ТРЦ Києва, Львова, Херсона, Вінниці та Черкас.

RAU опитала експертів та учасників ринку торговельно-розважальної нерухомості, запропонувавши їм дати оцінку відомим ТРЦ за шкалою від 1 до 5. На основі зібраних даних і було сформовано рейтинг.

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Найкращі великі ТРЦ у містах-мільйонниках

До списку найкращих у цій категорії потрапили переважно столичні ТРЦ:

Ocean Plaza (Київ). River Mall (Київ). Gulliver (Київ). Victoria Gardens (Львів). Lavina Mall (Київ).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі середні ТРЦ у містах-мільйонниках

Лідерами серед середніх за площею торговельно-розважальних центрів у містах-мільйонниках стали:

Forum Lviv (Львів). ЦУМ (Київ). "Мост-Сіті" (Дніпро). "РайON" (Київ). "Французький бульвар" (Харків).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі малі ТРЦ у містах-мільйонниках

До топ-5 малих ТРЦ у містах-мільйонниках потрапили винятково столичні:

Piramida (Київ). Smart Plaza Polytech (Київ). Globus (Київ). New Way (Київ). "Алладін" (Київ).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі великі ТРЦ поза межами міст-мільйонників

Найкращими ТРЦ з великою площею, але у містах з населенням менше ніж 1 мільйон людей, визначено такі:

Fabrika (Херсон). Global UA (Житомир). Hollywood Mall (Чернігів). "Київ" (Полтава). "Порт-Сіті" (Маріуполь).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі середні ТРЦ поза межами міст-мільйонників

Список найкращих середніх за площею ТРЦ у містах з населенням менше ніж 1 мільйон людей виглядає так:

"Мегамолл" (Вінниця). City Mall (Запоріжжя). "Порт-Сіті" (Луцьк). "Оазис" (Хмельницький). "Подоляни" (Тернопіль).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ

Найкращі малі ТРЦ поза межами міст-мільйонників

Найкращими малими торговельно-розважальними центрами у невеликих містах стали:

Lubava (Черкаси). Sky Park (Вінниця). "Мануфактура" (Суми). "Злата Плаза" (Рівне). City Center (Миколаїв).

Найкращі торговельно-розважальні центри / Інфографіка НВ