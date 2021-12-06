Всього оцінювали 1 391 компанію за п'ятьма блоками питань, на які відповідали працівники з галузі IT. На їхній основі сформували 4 п'ятірки лідерів залежно від величини команд компаній.

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Найкращі IT-роботодавці України 2021

Респонденти давали оцінку компенсаціям, умовам праці, проєктам, кар'єрі та лояльності у компаніях, де вони працюють або працювали. У 2021 році, на основі зібраної інформації, списки очолили:

Понад 1 500 співробітників

Intellias. N-iX. Genesis. Sigma Software. ELEKS.

800 – 1 500 співробітників

Andersen. SQUAD. Plarium. Parimatch Tech. Innovecs.

200 – 800 співробітників

Terrasoft. ALLSTARSIT. Computools. Svitla Systems. AgileEngine.

81 – 100 співробітників

Codemotion. Crunch. Unicsoft. Ringostat. MWDN.

Цьогорічні переможці рейтингу / Скриншот DOU

Нагадаємо, що раніше президент асоціації IT Ukraine Віталій Седлер повідомляв про дефіцит фахівців у галузі IT. Експерт зазначав, що попит на кваліфікованих працівників на вітчизняному ринку щороку зростає на 30% і у 2021 році галузь потребує щонайменше 54 тисячі нових IT-інженерів.