Всього оцінювали 1 391 компанію за п'ятьма блоками питань, на які відповідали працівники з галузі IT. На їхній основі сформували 4 п'ятірки лідерів залежно від величини команд компаній.
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Найкращі IT-роботодавці України 2021
Респонденти давали оцінку компенсаціям, умовам праці, проєктам, кар'єрі та лояльності у компаніях, де вони працюють або працювали. У 2021 році, на основі зібраної інформації, списки очолили:
Понад 1 500 співробітників
- Intellias.
- N-iX.
- Genesis.
- Sigma Software.
- ELEKS.
800 – 1 500 співробітників
- Andersen.
- SQUAD.
- Plarium.
- Parimatch Tech.
- Innovecs.
200 – 800 співробітників
- Terrasoft.
- ALLSTARSIT.
- Computools.
- Svitla Systems.
- AgileEngine.
81 – 100 співробітників
- Codemotion.
- Crunch.
- Unicsoft.
- Ringostat.
- MWDN.
Цьогорічні переможці рейтингу / Скриншот DOU
Нагадаємо, що раніше президент асоціації IT Ukraine Віталій Седлер повідомляв про дефіцит фахівців у галузі IT. Експерт зазначав, що попит на кваліфікованих працівників на вітчизняному ринку щороку зростає на 30% і у 2021 році галузь потребує щонайменше 54 тисячі нових IT-інженерів.