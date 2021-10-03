Найкраща допомога від держави – це невтручання у справи бізнесу: опитування підприємців

Європейська бізнес-асоціація визначила, як працює і що турбує український малий та мікробізнес. 48% підприємців запевняють, що не потребують державної підтримки, натомість найкраща допомога – це невтручання у їхні справи.

В опитуванні взяли участь підприємці з програми Європейської бізнес-асоціації Unlimit Ukraine. Вони поділились, чи готові їхні підприємства до нового локдауну, у яких державних програмах підтримки бізнесу вже брали участь, а також порівняли докарантинний рівень доходів з нинішнім.

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Що відомо про Європейську бізнес-асоціацію European Business Association (EBA) або Європейська бізнес-асоціація – організація міжнародного бізнесу в Україні, неприбуткове об'єднання юридичних осіб, засноване у 1999 році. Об'єднує понад 1 000 європейських, українських та міжнародних компаній, яким пропонує колективний захист інтересів, інформаційну підтримку, освітні та соціальні заходи.



Джерело: European Business Association (EBA) або Європейська бізнес-асоціація – організація міжнародного бізнесу в Україні, неприбуткове об'єднання юридичних осіб, засноване у 1999 році. Об'єднує понад 1 000 європейських, українських та міжнародних компаній, яким пропонує колективний захист інтересів, інформаційну підтримку, освітні та соціальні заходи.Джерело: Вікіпедія

До локдауну готові не повністю

У Міністерстві охорони здоров'я України припускають, що жорсткий локдаун почнеться не раніше, аніж у листопаді. Згідно з опитуванням підприємців, 34% готові до цього, а 41% – ні. Кожен четвертий не знає, що відповісти.

Доходи відновлюються, але не у всіх

28% ФОПів станом на зараз поки не досягли докарантинного рівня доходів. Майже половина підприємців відновила дохід частково, а от 7% почали отримувати більше, ніж до початку пандемії.

Решта підприємців (17%) запевнили, що карантинні обмеження жодним чином не вплинули на їхні фінансові показники.

Разом з тим 66% ФОПів понад 50% своїх доходів отримують безготівково, при цьому третина опитаних стверджують, що готівки поменшало саме внаслідок карантину.

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Підтримка держави не потрібна

48% запевняють, що не потребуватимуть державної підтримки, якщо карантин вкотре посилиться. Натомість вони хочуть, щоб держава не втручалася у справи їхнього бізнесу.

18% респондентів зазначають, що їм допомогло б зниження податкового тиску на оплату праці (ПДФО, військовий збір, ЄСВ), а 10% чекають на швидшу та ефективнішу диджиталізацію послуг і сервісів для підприємців.

Разом з тим більшість опитаних не брала участі у держпрограмі "Доступні кредити 5–7–9%", а 52% не подавались на карантинну одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень, не вважаючи таку суму помічною.

Кожен п'ятий підприємець отримав кошти від держави, а ще 15% брали участь, але допомоги не дочекались. У програмі "5–7–9%" показники серед респондентів такі:

69% не звертались за пільговою позикою;

15% підприємців банки відмовляли в кредитуванні;

6% отримали позику за програмою успішно.

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