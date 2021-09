Зокрема, у них автори розкривають теми змін клімату, сталого розвитку та інклюзивності. Загалом до шорт-листа потрапили 6 книг, які вже визнані найкращими у своїй галузі у 2021 році.

1. The World for Sale, Хавьєр Блас і Джек Фрачі

Книга двох колишніх журналістів Financial Times розповідає про те, як група міжнародних торгових компаній пережила товарний бум у 2000-х роках. The World for Sale буде цікавою тим, хто бажає дізнатись, як створювався сучасний світ великого бізнесу та що спричинило його розвиток.

Книга The World for Sale / Фото Amazon

2. Empire of Pain, Патрік Раден Кіф

Цей бестселер The New York Times критики назвали "захоплюючою, але водночас дратівливою історією". Її, зокрема, радить прочитати колишній президент США Барак Обама. Empire of Pain досліджує зв'язок між династією сім'ї Саклер, яка володіла кількома фармацевтичними компаніями, і появою опіоїдної кризи.

Книга Empire of Pain / Фото Amazon

3. The Conversation, Роберт Лівінгстон

Передовий соціальний психолог Гарварду досліджує, як зробити так, щоб складні дискусії про расу, роботу та суспільство загалом призвели до реальних змін та расової справедливості, зокрема всередині та завдяки бізнесу.

Книга The Conversation / Фото Amazon

4. The New Climate War, Майкл Еван Манн

У своїй книзі кліматолог пропонує системні заходи, яких необхідно вживати задля боротьби з глобальною проблемою змін клімату. The New Climate War рекомендують, зокрема, актор Леонардо Ді Капріо та екоактивістка Грета Тунберг.

Книга The New Climate War / Фото Amazon

5. This Is How They Tell Me the World Ends, Ніколь Перлрот

У книзі авторка аналізує загрози, які несе "гонка озброєнь" між кіберзлочинцями, шпіонами і хакерами, котрі намагаються проникнути у найважливіші світові комп'ютерні системи. Розповідь нагадує напружений детектив.

Книга This Is How They Tell Me the World Ends / Фото Amazon

6. The Aristocracy of Talent, Адріан Вулрідж

Книга журналіста пропонує всесторонній аналіз негативної реакції на меритократію – принцип управління, згідно з яким керівні посади займають найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального чи економічного статусу. Автор наводить суперечливі докази на користь відродження системи "конкуренції талантів".

Книга The Aristocracy of Talent / Фото Amazon