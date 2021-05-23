Погані новини для Tesla: востаннє таке було три роки тому

Акції Tesla падають п'ятий тиждень поспіль. Передумовою вважають тренди на ринку акцій та презентацію електричного пікапа від Ford Motor. Невтішні прогнози аналітиків стосовно американського виробника електромобілів.

Акції Tesla за тиждень впали на 1,5%, до позначки у 580,88 долара. Це найтриваліша тижнева серія втрат для компанії Ілона Маска, яка займається виробництвом електромобілів. Востаннє такі невтішні новини для Tesla з біржових аукціонів надходили у березні 2018 року, коли інвестори почали уникати ризикованих акцій на тлі зростаючих занепокоєнь щодо інфляції та її впливу на економіку США.

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Тривалий потік негативних новин про Tesla за останній місяць

численні дорожньо-транспортні пригоди, винуватцями яких стають автомобілі компанії,

ознаки уповільнення продажів у Китаї,

потенційна затримка відкриття заводу компанії в Німеччині

не дозволили акціям американського виробника електромобілів знайти прихильність інвесторів в умовах торгівлі зі зниженим ризиком.

Постійні повідомлення Маска у твіттері про біткойн, який перебуває у затяжному піке з другої декади травня, також не допомогли акціям Tesla.

Ілон Маск втрачає магнетизм серед інвесторів

Динаміка ціни на акції Tesla в тижневому розрізі / Фото Bloomberg

Схоже, Маск втрачає свою популярність та привабливість у середовищі роздрібних інвесторів,

– сказав аналітик Roth Capital Partners Крейг Ірвін, розмірковуючи про недавнє просідання акцій Tesla.

Аналітик не вважає, що найближчим часом ситуація зміниться на користь Tesla.

Тиск конкурентів Tesla на ринку електромобілів зростатиме

У світі очікують багато нових анонсів електромобілів від виробників традиційних авто. Як презентований нещодавно Ford F-150 Lightning, що вже пропонують американцям за ціною від 27 500 доларів.

Президент США Джо Байден тестує F-150 Lightning / Відео Twitter

Також не на користь Tesla очікувана поява нових інсайдів про плани технологічного гіганта Apple щодо виходу на ринок електромобілів.

Це відверне увагу від Tesla і, ймовірно, чинитиме тиск на акції компанії,

– додає Крейг Ірвін.