Йдеться про те, що Сполучені Штати та ЄС досягли лише домовленостей відмовитись на 5 років від штрафних мит у протистоянні щодо державної допомоги Airbus та Boeing.

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Проте за міністерськими люб'язностями та тріумфальними заявами про перехід "від судових процесів до співробітництва" насправді ховається гірка правда про те, що не було підписано нічого такого, що могло б покласти кінець цьому протистоянню. При цьому основні причини протистояння і надалі не вирішені. Тобто сторони прийняли рішення взяти п'ятирічний тайм-аут для випрацювання взаємопогоджених форматів та рамок підтримки власних аерокосмічних галузей

Протистояння Boeing і Airbus Airbus – одна з найбільших авіабудівних компаній у світі, утворена в кінці 1960-х років шляхом злиття кількох європейських авіавиробників.

Boeing – одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій зі штаб-квартирою у Чикаг, найбільший у світі виробник літаків за кількістю замовлень, поставок, а також за доходами. Найбільший експортер США у вартісному вираженні. Boeing і Airbus є найбільшими виробниками цивільних літаків у світі та глобальними конкурентами один одного. Конкуренція між компаніями дуже напружена. Обидва конкуренти постійно звинувачують один одного в отриманні несправедливих переваг і субсидій від своїх урядів.

Реальні перспективи припинити найдовшу торгівельну суперечку

Ще в п'ятницю 11 червня досягнення угоди до початку саміту ЄС за участі президента США Джо Байдена здавалося малоймовірним. Проте у вихідні учасники переговорів, схоже, обрали новий підхід.

Зустріч G7 за участі Джо Байдена / Фото Financial Times

Знайти рамки, які влаштовують обидві сторони, буде непросто. Але кожна зі сторін визнає, що час комерційного двовладдя в авіаційній галузі, з якого десятиліттями користувалися Boeing і Airbus, схоже добігає кінця.

Boeing і Airbus отримають конкурента з Китаю

В кінці цього року очікується початок комерційної експлуатації китайського літака C919 – конкурента Boeing 737 і Airbus A320. Хоча його дальність польоту і паливна ефективність неконкурентоспроможні в порівнянні з новітніми літаками Boeing і Airbus, державні авіакомпанії Китаю вишикувалися в чергу, щоб гарантувати успіх цього літака численними замовленнями.

Китайський COMAC C919 / Фото Bloomberg

За даними вашингтонського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies, його розробка була субсидована коштом державної підтримки китайського державного аерокосмічного виробника Comac. Сума державних вкладень Китаю у новий літак може становити від 49 до 72 мільярдів доларів. Хоча перший варіант C919 може мати обмежену клієнтську базу, майбутні варіанти можуть бути набагато більш конкурентоспроможними в глобальному масштабі – особливо якщо вони будуть підтримуватися пільговими кредитами для клієнтів.

Чому ЄС та США вирішили припинити протистояння

І ЄС, і США нарешті зрозуміли, що якщо немає угоди про те, що є рівним ігровим полем, вони навряд чи можуть скаржитися на підтримку Китаєм свого власного аерокосмічного чемпіона. Угода більше спрямована на самозбереження, ніж на припинення торгового спору.

У своїх заявах, зроблених у вівторок, обидві сторони не ставлять під сумнів законність державної підтримки своїх аерокосмічних компаній. Замість цього вони зосередилися на тому, як визначити, який рівень підтримки є прийнятним рівнем субсидування і на яких умовах він може надаватись

Міф про те що авіаційна галузь комерційна – розвіяно остаточно

Це початок усвідомлення того, що громадянська аерокосмічна промисловість – це ... справа урядів і держав,

– сказав аналітик аерокосмічної галузі в компанії Agency Partners Саш Туса.

Більшість експертів вже багато років твердять, що авіаційна галузь не може бути повністю незалежною від урядової підтримки та виключно комерційною. При цьому висловлюють подив, позаяк ЄС та США для того аби це визнати потрібно було 17 років, мільйони доларів та нескінченні судові баталії.