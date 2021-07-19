Найдорожчі міста світу: де багатії витрачають найбільше – рейтинг

Компанія Julius Baer Group провела дослідження, у якому визначила, де багатії витрачають найбільше грошей. Найдорожчим для VIP-персон став регіон Азії.

Цьогоріч найвитратнішим містом для заможних людей виявився Шанхай, який посунув з першої сходинки Гонконг. У звіті компанії мовиться, що азійські міста є дорожчими частково тому, що у цих регіонах швидше впорались з пандемією COVID-19.

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Рейтинг найдорожчих міст світу для багатіїв 2021

Місце Місто Країна 1 Шанхай Китай 2 Токіо Японія 3 Гонконг Гонконг (Китай) 4 Монако Монако 5 Тайбей Тайвань 6 Цюрих Швейцарія 7 Париж Франція 8 Лондон Велика Британія 9 Сінґапур Сінґапур 10 Нью-Йорк США

Деталі дослідження

Хоча минулого року колапс у галузі туризму призвів до падіння вартості готельних номерів на 9,3%, квитки на перельоти у бізнес-класі загалом подорожчали на 11%, і це найбільший стрибок у ціні послуг для багатіїв. Вартість елітного взуття для жінок, натомість, впала в середньому на 12%.

Індекс Джуліуса Байєра проаналізував інфляцію цін на, які впливають на рівень витрат людей з високими доходами у 25 найпопулярніших містах для подорожей багатіїв у різних регіонах. На основі цих даних і було складено рейтинг найдорожчих міст для заможних у 2021 році.

Шанхай цьогоріч став найдорожчим містом зокрема тому, що ціни там зросли на 6%, коли у Гонконзі залишились на тому ж рівні, що й були. У Шанхаї спостерігалась "доволі велика аномалія", адже рейси бізнес-класу туди подорожчали на 82%, а номери у готелях – на 15%.

До слова, розкішний спосіб життя загалом, згідно з даними дослідження, став дорожчим лише на близько 1%. Разом з тим, попит на предмети розкоші зменшується, адже більшість заможних людей через пандемію стали більш свідомими та обережними у своїх витратах.