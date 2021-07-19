Цьогоріч найвитратнішим містом для заможних людей виявився Шанхай, який посунув з першої сходинки Гонконг. У звіті компанії мовиться, що азійські міста є дорожчими частково тому, що у цих регіонах швидше впорались з пандемією COVID-19.
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Рейтинг найдорожчих міст світу для багатіїв 2021
|Місце
|Місто
|Країна
|1
|Шанхай
|Китай
|2
|Токіо
|Японія
|3
|Гонконг
|Гонконг (Китай)
|4
|Монако
|Монако
|5
|Тайбей
|Тайвань
|6
|Цюрих
|Швейцарія
|7
|Париж
|Франція
|8
|Лондон
|Велика Британія
|9
|Сінґапур
|Сінґапур
|10
|Нью-Йорк
|США
Деталі дослідження
Хоча минулого року колапс у галузі туризму призвів до падіння вартості готельних номерів на 9,3%, квитки на перельоти у бізнес-класі загалом подорожчали на 11%, і це найбільший стрибок у ціні послуг для багатіїв. Вартість елітного взуття для жінок, натомість, впала в середньому на 12%.
Шанхай цьогоріч став найдорожчим містом зокрема тому, що ціни там зросли на 6%, коли у Гонконзі залишились на тому ж рівні, що й були. У Шанхаї спостерігалась "доволі велика аномалія", адже рейси бізнес-класу туди подорожчали на 82%, а номери у готелях – на 15%.
До слова, розкішний спосіб життя загалом, згідно з даними дослідження, став дорожчим лише на близько 1%. Разом з тим, попит на предмети розкоші зменшується, адже більшість заможних людей через пандемію стали більш свідомими та обережними у своїх витратах.