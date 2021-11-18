Оцінка ринкової капіталізації сягла 13 мільярдів доларів. Таким чином Grammarly стала найдорожчою приватною технологічною компанією українських розробників.

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Рекордні інвестиції

Раніше Grammarly підняла два раунди інвестицій – на 110 мільйонів доларів у 2017 році та на 90 мільйонів у 2019, після чого офіційно стала єдинорогом. В останньому раунді 200 мільйонів доларів інвестували:

Baillie Gifford;

General Catalyst;

декілька фондів під управлінням BlackRock.

Статки засновників компанії також зросли, повідомляє Ain.ua. Залучені інвестиції Grammarly планує витратити на покращення продуктів та розширення команди.

Діяльність Grammarly

Grammarly заснували Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер у 2009 році. Українці розробили сервіс на базі штучного інтелекту, який допомагає у написанні текстів англійською мовою. Базовий набір функцій – безкоштовний, а розширена версія доступна за платною підпискою.

Нині користувачі сервісу – це близько 30 мільйонів людей щодня. На компанію працює понад 600 співробітників в офісах Сан-Франциско, Ванкувера та Києва.