Не рекомендують компанію нікому: найбільшого працедавця США ненавидять власні топменеджери

Темношкірі працівники, які займають керівні посади у Walmart, дають компанії дуже низькі оцінки. Безліч топменеджерів мережі роздрібної торгівлі не рекомендували б за жодних обставин підприємство своїм знайомим.

Такі дані показало внутрішнє опитування Walmart серед своїх співробітників. Темношкірі складають близько 21% робочої сили компанії.

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Деталі опитування Walmart

Компанія Walmart вклала мільйони доларів, щоб найняти та розширити розмаїття працівників на своїх підприємствах. Вони навіть збудували новий центр, який мав би забезпечувати расове рівноправ'я.

Однак внутрішнє опитування компанії показало, що супервайзери, старші менеджери та керівники ніколи б не рекомендували Walmart своїм друзям чи знайомим.

Опитані вказують на те, що мають нерівні права у можливостях кар'єрного розвитку, зокрема через фаворитизм та авторитарну внутрішню політику окремих відділень.

Я працюю тут понад 10 років, і ніколи не радив Walmart знайомим. Навпаки, тільки рекомендував звільнятись з компанії,

– мовиться в одній з анонімних анкет.

Деякі відгуки були особливо критичними: "Оплата праці, переваги – непогано. Але рекомендувати? Ніколи та за жодних обставин".

Темношкірі працівники Walmart не рекомендують компанію своїм знайомим / Фото IStock

Реакція Walmart

Walmart, як і більшість великих корпорацій у США, почав активну кампанію з розвитку інклюзивності для своїх працівників після смерті Джорджа Флойда та масових протестів по країні.

Мережа, зокрема, створила фонд на 100 мільйонів доларів з метою боротьби проти расизму та відкрила Центр расового рівноправ'я. Результати опитування серед працівників у Walmart прокоментували так:

Це лише оглядовий аналіз опитування, тож про якусь репрезентативність говорити рано. Наймати, розвивати та розуміти – це основний пріоритет нашої компанії.

Додамо, що компанія Walmart є найбільшим роботодавцем у США. На гіганта роздрібної торгівлі працює близько 1,5 мільйона найманих робітників.