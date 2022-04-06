Найбільший виробник вітрогенераторів Vestas йде з ринку Росії
Джерело:tv2
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну найбільший у світі виробник вітрогенераторів Vestas повністю йде з ринку країни-терористки. Данська компанія офіційно заявила про своє рішення 5 квітня.
Зазначається, що Vestas має у Росії 2 заводи. Вони повністю припинять діяльність, а також не обслуговуватимуть жодних російських клієнтів.
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Офіційна позиція Vestas
Про повний вихід з російського ринку заявив генеральний директор компанії Генрік Андерсен під час загальних зборів керівництва. Він підкреслив, що план виходу є "впорядкованою передачею бізнесу відповідно до міжнародного та місцевого законодавства".
Ми не можемо відмежуватися від того, що відбувається в Україні. Ми засуджуємо це (війну Росії проти України – ред. 24 канал), і тут не може бути жодних вагань,
– наголосив Андерсен.
Що відомо про компанію VestasVestas Wind Systems – данська компанія, найбільший у світі виробник вітрових турбін. Виготовляє, продає, встановлює та обслуговує вітрогенератори.
Діяльність у Росії
Vestas була присутня на російському ринку з 2017 року. Вона зайшла в Росію, уклавши угоду з фінською енергетичною компанією Fortum на створення проєктів вітрогенераторів у країні-агресорці. Загалом за час своєї діяльності там Vestas встановила вітряних турбін потужністю трохи більше ніж 1 гігават.
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