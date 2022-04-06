Найбільший виробник вітрогенераторів Vestas йде з ринку Росії

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну найбільший у світі виробник вітрогенераторів Vestas повністю йде з ринку країни-терористки. Данська компанія офіційно заявила про своє рішення 5 квітня.

Зазначається, що Vestas має у Росії 2 заводи. Вони повністю припинять діяльність, а також не обслуговуватимуть жодних російських клієнтів.

Читайте також "Ашан Україна" просить не хейтити працівників: вони чинять тиск на материнську компанію

Офіційна позиція Vestas

Про повний вихід з російського ринку заявив генеральний директор компанії Генрік Андерсен під час загальних зборів керівництва. Він підкреслив, що план виходу є "впорядкованою передачею бізнесу відповідно до міжнародного та місцевого законодавства".

Ми не можемо відмежуватися від того, що відбувається в Україні. Ми засуджуємо це (війну Росії проти України – ред. 24 канал), і тут не може бути жодних вагань,

– наголосив Андерсен.

Що відомо про компанію Vestas Vestas Wind Systems – данська компанія, найбільший у світі виробник вітрових турбін. Виготовляє, продає, встановлює та обслуговує вітрогенератори.

Діяльність у Росії

Vestas була присутня на російському ринку з 2017 року. Вона зайшла в Росію, уклавши угоду з фінською енергетичною компанією Fortum на створення проєктів вітрогенераторів у країні-агресорці. Загалом за час своєї діяльності там Vestas встановила вітряних турбін потужністю трохи більше ніж 1 гігават.

Вас може зацікавити – "Ашан" ізолює свій офіс у Росії і припиняє інвестиції: дивіться відео