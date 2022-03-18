Найбільший виробник скла у світі призупинить інвестиції у Росію
18 березня 2022 , 12:04Читать новость на русском
Джерело:Market Screener
Японська компанія з виробництва скла AGC припиняє інвестувати в російський ринок. А також обмежує постачання.
Зупинка інвестицій включає зокрема й те, що компанія не ремонтуватиме скловарі печі. Також AGC не поставлятиме скло російським автовиробникам.
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Зазначимо, що у Росії AGC Group, яка є найбільшим виробником скла у світі та однією з ключових компаній Mitsubishi, займається переважно архітектурним і автомобільним скляним бізнесом.
Ізоляція Росії міцнішає
Нагадаємо, що за останню дому багато компаній погодилися вийти з російського ринку або принаймні зупинити інвестиції через агресію проти України. Це, зокрема:
- Французька Schneider Electric призупинила інвестиції та постачання в Росії та Білорусь. Це французька компанія, що спеціалізується на електрообладнанні. Є однією зі світових лідерів у галузі.
- Китайська Dahua призупинила всі поставки до Росії та забере товар зі російських складів. Це найбільший виробник професійної техніки та електроніки у Китаї – країні, яка поки не долучилася до світових санкцій проти Росії.
- Японський Square Enix призупинив продажі в Росії. Це розробник і комп'ютерних ігор, таких як Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider та Outriders.
- Американська AbbVie не постачатиме ботокс до Росії.
- Футбольні команди Реал, ПСЖ та Мілан не працюватимуть з найбільшою букмекерською конторою РФ та припинили спонсорські контракти.
- Італійська компанія Pirelli зупиняє інвестиції та згортає свою діяльність в Росії. А це один із найбільших світових виробників шин.
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