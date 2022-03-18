Найбільший виробник скла у світі призупинить інвестиції у Росію

Японська компанія з виробництва скла AGC припиняє інвестувати в російський ринок. А також обмежує постачання.

Зупинка інвестицій включає зокрема й те, що компанія не ремонтуватиме скловарі печі. Також AGC не поставлятиме скло російським автовиробникам.

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Зазначимо, що у Росії AGC Group, яка є найбільшим виробником скла у світі та однією з ключових компаній Mitsubishi, займається переважно архітектурним і автомобільним скляним бізнесом.

Ізоляція Росії міцнішає

Нагадаємо, що за останню дому багато компаній погодилися вийти з російського ринку або принаймні зупинити інвестиції через агресію проти України. Це, зокрема:

Французька Schneider Electric призупинила інвестиції та постачання в Росії та Білорусь. Це французька компанія, що спеціалізується на електрообладнанні. Є однією зі світових лідерів у галузі.

призупинила інвестиції та постачання в Росії та Білорусь. Це французька компанія, що спеціалізується на електрообладнанні. Є однією зі світових лідерів у галузі. Китайська Dahua призупинила всі поставки до Росії та забере товар зі російських складів. Це найбільший виробник професійної техніки та електроніки у Китаї – країні, яка поки не долучилася до світових санкцій проти Росії.

призупинила всі поставки до Росії та забере товар зі російських складів. Це найбільший виробник професійної техніки та електроніки у Китаї – країні, яка поки не долучилася до світових санкцій проти Росії. Японський Square Enix призупинив продажі в Росії. Це розробник і комп'ютерних ігор, таких як Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider та Outriders.

призупинив продажі в Росії. Це розробник і комп'ютерних ігор, таких як Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider та Outriders. Американська AbbVie не постачатиме ботокс до Росії.

не постачатиме ботокс до Росії. Футбольні команди Реал, ПСЖ та Мілан не працюватимуть з найбільшою букмекерською конторою РФ та припинили спонсорські контракти.

не працюватимуть з найбільшою букмекерською конторою РФ та припинили спонсорські контракти. Італійська компанія Pirelli зупиняє інвестиції та згортає свою діяльність в Росії. А це один із найбільших світових виробників шин.

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