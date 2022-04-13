Голландська компанія з головним офісом в Женеві виконає поточні контрактні зобов'язання, але не укладатиме жодних нових з країною-агресоркою. Обсяги російської нафти, яку обробляє Vitol, значно зменшаться у другому кварталі.

Цікаво Наскільки Європа залежна від російської нафти: детальна інфографіка

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія пояснила, що її закупівлі російської нафти були частиною раніше укладених контрактів.

Україна звернулася до Vitol

Заява компанія про припинення торгів російською нафтою з'явилася після того, як радник президента України написав керівникам Vitol та іншим торговим трейдерам. Він попросив припинити ділові відносини з Росією, щоб перекрити грошовий потік, який допомагає фінансувати війну.

Тиск щодо припинення співпраці з Росією зараз відчувають багато компаній: на них тиснуть українські дипломати, громадськість, уряди їхніх країн та їхні ж акціонери. Так, нафтові компанії BP Plc, Shell Plc і Exxon Mobil Corp. оголосили про плани відмовитися від своїх часток в інвестиціях, пов'язаних з Росією – вони готуються до повного розриву співпраці з країною-агресоркою. Тим часом багато європейських банків обмежили фінансування торгівлі російськими товарами.

Хто ще купує російську нафту

США заборонили імпорт російських енергоносіїв.

Проте фізичний експорт продовжує надходити на світові ринки.

При цьому багато європейських країн все ще дозволяють його імпорт.

Нафтопереробники в Індії та Китаї також продовжують купувати російські нафтові вантажі.

До теми – чи може Європа відмовитися від російських енергоносіїв: дивіться відео