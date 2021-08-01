Найбільший штраф для бізнесу в історії ЄС: за що покарали Amazon

Американській компанії Amazon.com Inc. загрожує найбільший штраф за всю історію Європейського союзу. Штрафні санкції пов'язані з порушеннями Загального регламенту про захист даних ЄС (GDPR).

CNPD, орган із захисту даних у Люксембурзі, 16 липня наклав на Amazon рекордний штраф у розмірі 746 мільйонів євро (888 мільйонів доларів США) за порушення конфіденційності даних користувачів.

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Amazon вважає штраф необґрунтованим

Рішення щодо накладення штрафних санкцій розглядали у CNPD, оскільки саме у Люксембурзі розташована європейська штаб-квартира Amazon. У п'ятницю Amazon оприлюднила результати розслідування в нормативному документі, заявивши, що рішення "необґрунтоване".

Витоку даних не було, і жодні дані клієнтів не були передані третім особам. Ці факти незаперечні. Ми категорично не згодні з рішенням CNPD,

– заявили в Amazon, додавши, що компанія планує подати апеляцію.

За що покарали Amazon

Цим рішенням завершено розслідування, розпочате у 2018 році за скаргою французької групи із захисту прав конфіденційності La Quadrature du Net, де стримано привітали такий вердикт. Водночас французькі правозахисники наголосили, що це лише перший крок для стримуючих штрафів для бізнесу. Проте вони не знають чи такі штрафи змусять компанію змінити власну поведінку у цій сфері.

Французькі правозахисники твердили, щона сайті за допомогою віртуального помічника Alexa.

За останні роки компанія Amazon привернула до себе пильну увагу через величезну кількість даних, зібраних нею про клієнтів і партнерів. Ці дані також містили інформацію про незалежних торговців, які продають товари на її роздрібному ринку, користувачів її цифрового помічника Alexa, а також покупців, чия історія переглядів і покупок дозволяє дізнатися, що Amazon показує їм на своєму сайті.

У самій Amazon твердять, що ці дані їм потрібні виключно для поліпшення якості обслуговування клієнтів.

Натомість регулюючі органи висловлюють стурбованість тим, що компанія використовує отримані дані для отримання несправедливої переваги на ринку.

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Захист даних користувачів у ЄС посилюється

Повноваження регуляторів ЄС щодо захисту даних значно розширилися після того, як в травні 2018 року набули чинності положення Загального регламенту про захист даних ЄС. Вони вперше дозволили наглядовим органам накладати штрафи в розмірі до 4% від річного світового обсягу продажів компанії.

Стурбованість діями Amazon висловила також і Європейська Комісія заявивши, що вбачаються потенційні антимонопольні проблеми з голосовими помічниками та даними, які Amazon і інші компанії збирають щодо активності користувачів у мережі.