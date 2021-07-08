Офіційне закриття LG Mobile Communications Company, у квітні цього року, коли LG – після невдалих спроб розпродати мобільний бізнес по частинах – припинила його діяльність, не вплинуло на фінансові показники. Хоча формально LG Mobile Communications Company працювала до кінця 2 кварталу його дані не вказуються у звітах корейського гіганта електроніки.

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Рекордний квартальний виторг LG

За офіційними даними LG орієнтовний консолідований виторг у другому кварталі поточного року склад близько 15 мільярдів доларів, що на 48,8 % більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цей показник став рекордним для корейського виробника електроніки квартальним виторгом за всю історію.

Операційний прибуток за другий квартал 2021 року склав близько 967 мільйонів доларів, що на 65,3% перевищує показники другого кварталу 2020 року.

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