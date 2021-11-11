Найбільше IPO з часів Facebook: конкурент Tesla залучив рекордні інвестиції

Виробник електрокарів Rivian, прямий конкурент Tesla, залучив у ході IPO близько 11,9 мільярда доларів. Розміщення компанії стало найбільшим з часів виходу на IPO Facebook у 2012 році.

Під час первинного публічного розміщення акцій Rivian продала 153 мільйони акцій вартістю 78 доларів за штуку, що вище верхньої межі, запропонованого попередньо діапазону (від 72 до 74 доларів). Близько 20% компанії належить Amazon.

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Rivian вийшла на IPO

З урахуванням опціонів ринкова капіталізація виробника електрокарів Rivian склала 76,4 мільярда доларів. Такий показник ставить донедавна всього лиш перспективний стартап на рівень з такими автомобільними гігантами, як Ford або GM. При цьому компанія досі залишається збитковою і не відправила на ринок навіть першу тисячу електромобілів.

Свої перші авто Rivian представила лише кілька місяців тому. До кінця 2021 року компанія планує виготовити загалом близько 1 200 одиниць електрокарів. До кінця 2023 року у планах компанії виробити на своєму основному підприємстві близько 150 тисяч авто.

Додамо, що раніше компанія хотіла залучити у ході IPO до 9,6 мільярда доларів. Акції Rivian котуватимуться на біржі Nasdaq під тикером RIVN.