Під час первинного публічного розміщення акцій Rivian продала 153 мільйони акцій вартістю 78 доларів за штуку, що вище верхньої межі, запропонованого попередньо діапазону (від 72 до 74 доларів). Близько 20% компанії належить Amazon.

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Rivian вийшла на IPO

З урахуванням опціонів ринкова капіталізація виробника електрокарів Rivian склала 76,4 мільярда доларів. Такий показник ставить донедавна всього лиш перспективний стартап на рівень з такими автомобільними гігантами, як Ford або GM. При цьому компанія досі залишається збитковою і не відправила на ринок навіть першу тисячу електромобілів.

Свої перші авто Rivian представила лише кілька місяців тому. До кінця 2021 року компанія планує виготовити загалом близько 1 200 одиниць електрокарів. До кінця 2023 року у планах компанії виробити на своєму основному підприємстві близько 150 тисяч авто.

Додамо, що раніше компанія хотіла залучити у ході IPO до 9,6 мільярда доларів. Акції Rivian котуватимуться на біржі Nasdaq під тикером RIVN.