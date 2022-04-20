Найбільша японська нафтопереробна компанія відмовилась співпрацювати з Росією

Найбільша в Японії нафтопереробна компанія Eneos Holdings відмовилась співпрацювати з Росією. Вона не закуповуватиме сирий енергоресурс у країни-агресорки доти, поки та не припинить війну в Україні.

Зазначається, що натомість Eneos Holdings купуватиме нафту в альтернативних партнерів на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про Саудівську Аравію, Абу-Дабі та Кувейт.

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Заява компанії

Всередині березня Eneos Holdings обіцяла, що припинить купувати у Росії сиру нафту. Планувалось, що поставки з країни-агресорки триватимуть до середини квітня, у межах діючих контрактів. 20 квітня компанія відмовилась їх поновлювати, а отже – виконала свою обіцянку.

Наразі ми маємо намір компенсувати обсяги поставок завдяки наявним торговим партнерам на Близькому Сході, однак і далі будемо докладати зусиль до більшої диверсифікації наших джерел, щоб унеможливити будь-яку залежність у майбутньому,

– розповів голова Eneos Holdings Цутому Сугіморі.

До слова, очільник японської компанії додав, що азійський ринок нафтопродуктів нині є сильним, і зараз спостерігається підвищення конкурентоспроможності острівної країни на ринку енергоносіїв. Тож надалі слід очікувати збільшення експорту щонайменше японського готового нафтового продукту.

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