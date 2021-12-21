Найбільша угода з часів заснування: передовий розробник софту придбає медичну компанію

Найбільший у світі розробник софту для організацій Oracle планує придбати медтех компанію Cerner. Сума угоди складе рекордні для Oracle 28,3 мільярда доларів.

Очікується, що угода буде закрита у 2022 році і допоможе Oracle масштабувати свою присутність у галузі охорони здоров'я. Cerner займається розробкою програмного забезпечення для медичної сфери бізнесу.

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Найцінніша покупка в історії компанії

Угода стане найбільшою в історії існування Oracle. Вона відбувається на тлі сплеску активності злиття та поглинання великими гравцями ринку дрібніших компаній.

В Oracle очікують, що придбання Cerner допоможе збільшити прибуток компанії вже у перший рік після передачі власності і згодом стане "великим додатковим двигуном зростання доходів на довгі роки".

Що відомо про Cerner Американський постачальник послуг, пристроїв та обладнання у галузі інформаційних технологій охорони здоров'я. Заснована ще 1979 року, нині налічує базу клієнтів у понад 27 тисяч підприємств по всьому світу. Акції компанії котуються на нью-йоркській фондовій біржі Nasdaq.



Джерело: Американський постачальник послуг, пристроїв та обладнання у галузі інформаційних технологій охорони здоров'я. Заснована ще 1979 року, нині налічує базу клієнтів у понад 27 тисяч підприємств по всьому світу. Акції компанії котуються на нью-йоркській фондовій біржі Nasdaq.Джерело: Wikipedia

Додамо, що за даними видання The Wall Street Journal, акції компанії Oracle після оголошення про купівлю Cerner впали у вартості на 6%.