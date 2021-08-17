У понеділок, 16 серпня, компанія BHP Group Ltd, підтвердила, що розглядає можливість продажу власного бізнесу з видобутку нафти та газу. Наразі ведуться переговори з австралійською енергетичною компанією Woodside Petroleum.

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Ми підтверджуємо факт переговорів з Woodside. Переговори наразі тривають, ніяких угод досягнуто не було,

– йдеться в повідомленні BHP.

Водночас в компанії наголосили, що продаж бізнесу – лиш один з варіантів. Наразі у компанії розглядають й альтернативні рішення, які принесуть найкращий результат у довготерміновій перспективі. Що відомо про BHP Group Австралійська BHP володіє нафтогазовими активами з 60-х років минулого століття. Компанії, зокрема, належать активи в американській частині Мексиканської затоки, Австралії, Тринідаді та Тобаго, а також в Алжирі. Крім нафтогазового бізнесу BHP володіє активами з видобутку залізної руди, коксівного вугілля, нафти та нікелю.

Яка вартість угоди

У компанії не озвучили про яку суму угоди йдеться, зазначивши лише, що Woodside може купити ці активи в обмін на власні акції.

Водночас за оцінками аналітиків нафтогазові активи BHP коштують не менше 15 мільярдів доларів. Відтак ця угода може стати однією з найбільших угод енергетичної сфери у 2021 році.

Чому BHP може відмовитись від нафтогазових активів

Видобувні компанії все частіше відчувають тиск з боку інвесторів щодо скорочення викидів. Аналітики вважають, що саме з цих причин BHP й розглядає продаж свого бізнесу.

У травні Міжнародне енергетичне агентство заявило, що для досягнення мети нульових чистих викидів вуглекислого газу у світі до 2050 року необхідно негайно припинити інвестиції в нові проєкти з видобутку викопного палива.

Слід зазначити, що ще минулого року генеральний директор BHP Майк Генрі заявив, що компанія має намір продати деякі нафтові та газові активи.

Аналітики інвестиційного банку Macquarie, стверджують, що нафта та газ не є значимим джерелом доходів для BHP. Хоча іноді на ці активи припадало до чверті доходу, за останні чотири роки їх частка в річному доході становила всього близько 10%, а на сьогодні цей показник знизився до 8%.

Продаж нафтогазового підрозділу дозволить BHP зосередитися на своїй основній діяльності – видобутку залізної руди, міді, нікелю та інших корисних копалин.

Світова тенденція відмови від викопного палива

За останні 18 місяців стурбованість інвесторів з приводу зміни клімату різко зросла. Пандемія коронавірусу, ймовірно, також відіграла значну роль, підкресливши глобальні ризики, до яких деякі інвестори ставилися байдуже,

– заявив Ангус Глускі, директор компанії White Funds Management у Сіднеї, яка володіє акціями BHP.

З минулого року кілька великих європейських нафтових компаній, включаючи BP PLC і Royal Dutch Shell PLC, взяли на себе зобов'язання щодо скорочення викидів і почали продавати активи, пов'язані з викопним паливом і інвестувати в поновлювані джерела енергії.