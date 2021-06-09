Найбагатші азійці світу: хто скинув китайців з трону

Впродовж багатьох років китайські мільярдери домінували на вершині рейтингу багатіїв Азії. Як не дивно, але їх стрімко обійшли індійські магнати, попри шалений розгул пандемії COVID-19 в Індії.

Перебування впродовж тривалого часу у верхніх ешелонах рейтингу мільярдерів Азії представників таких технологічних груп з Китаю як Alibaba і Tencent, нікого не дивувало, зважаючи на стрімке зростання цих компанії.

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Технології обійшла бутильована вода

І якщо ви переконані, що саме власники технологічних гігантів є найбагатшими в Азії, то мусимо вас розчарувати, адже, за даними Bloomberg, засновник Alibaba Джек Ма зараз перебуває лише на п'ятому місці у рейтингу найбагатших азійців зі статком менше як 50 мільярдів доларів. Засновник Tencent Поні Ма Хуатенг зайняв четверте місце в Азії зі статками в 61 мільярд доларів. А найбагатшою людиною Китаю є Чжун Шаньшань, засновник компанії з виробництва бутильованої води Nongfu Spring. Проте навіть найбагатший китаєць лише третій в Азії зі статками близько 71 мільярдів доларів.

Хто ж скинув китайців з трону

Індійські магнати очолили рейтинг багатіїв Азії / фото Bloomberg

Обігнав китайських мільярдерів та вийшов на другу сходинку у рейтингу багатіїв Азії індійський бізнесмен Гаутам Адані. Цей індійський промисловий магнат є керівником та засновником Adani Group – індійського багатопрофільного бізнес-конгломерату, який об'єднує 6 підприємств у таких напрямках, як енергетика, логістика, агробізнес, нерухомість, фінансові послуги, а також оборонна та авіакосмічна промисловість.

До речі, 23 лютого 2021 року відбулося підписання Меморандуму між державним концерном "Укроборонпром", ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" та індійською компанією Adani Group про розширення військово-технічного співробітництва.

Згідно з даними Bloomberg, статки Гаутам Адані зросли до 78 мільярдів доларів.

Найбагатший азієць

А очолює рейтинг найбагатших бізнесменів Азії Мукеш Амбані – голова ради директорів, керуючий і основний власник індійської компанії Reliance Industries.

Що відомо про Reliance Industries Limited Індійський багатонаціональний конгломерат зі штаб-квартирою в Мумбаї. Reliance Industries володіє підприємствами по території всієї Індії, що займаються енергетикою, нафтохімією, текстилем, природними ресурсами, роздрібною торгівлею та телекомунікаціями.

Згідно з даними Bloomberg, статки найбагатшої людини Індії та Азії в цілому досягли позначки у 84 мільярди доларів. В глобальному рейтингу Bloomberg найбагатших людей світу Мукеш Амбані займає дванадцяте місце поступаючись лише одним місцем колишньому генеральному директору Microsoft Стіву Балмеру.

Чому відбулись зміни на вершині мільярдерів Азії

Основні фігури китайського топу мільярдерів постраждали від регулятивних обмежень Китаю. Джек Ма практично не з'являвся на публіці з того часу, як в листопаді минулого року Пекін зупинив первинне розміщення акцій його Ant Group на суму 37 мільярдів доларів. Стосовно інших китайських магнатів уряд країни також ввів регулятивні обмеження.

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Натомість в Індії, попри жахливі наслідки пандемії COVID-19, потужні бізнес-групи почували себе дуже впевнено. У 2021 році статки Мукеша Амбані збільшилися приблизно на 9 відсотків в основному завдяки його частці в Reliance, яка є найбільшою в Індії нафтопереробною компанією. Індійський мільярдер збагатився коштом глобального зростання цін на сировинні товари.

На фоні регулятивних обмежень у Китаї, торік телекомунікаційний і роздрібний бізнес індійського мільярдера Мукеша Амбані у компанії Reliance залучив мільярди доларів від глобальних інвесторів, таких як Facebook, Silver Lake і Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.