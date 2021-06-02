Найбагатша жінка світу: що відомо про Франсуазу Бетанкур-Маєрс

Хоча у першій десятці найбагатших людей планети переважають чоловіки, проте жіноча компанія їм не завадить. Найбагатша жінка планети займає 10 місце у списку Forbes і має шанси піднятись вище, зважаючи на успіхи її краянина Бернара Арно.

Франсуаза Бетанкур-Маєрс з'явилася на світ 10 липня 1953 у французькому місті Нейї-сюр-Сен. Була єдиною дитиною Андре і Ліліан Бетанкур. Дівчинка обожнювала батька, який займався політикою і дуже рідко бував удома.

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Саме тому, Франсуаза довго залишалася під опікою матері, з якою вони були абсолютно різними людьми. Якщо Ліліан любила часто виходити у світ у нових розкішних нарядах, то її дочка вважала за краще спілкуватися з книгами або годинами розучувати партії на фортепіано. По суті справи, вона росла замкнутою інтелектуалкою.

Франсуаза Бетанкур-Маєрс із батьками / Фото Moneymakerfactory

Статки внучки засновника L'Oreal і найбагатшої жінки у світі станом на початок літа 2021 року за даними Forbes становлять 89,4 мільярда доларів.

Франсуаза Бетанкур-Маєрс входить до Ради директорів L'Oreal з 1997 року і є головою сімейного холдингу. Успадкувала статки L'Oreal у Франції у 2017 році, коли її мати, на той момент найбагатша жінка у світі, померла у віці 94 років. Франсуазі Бетанкур-Маєрс і її родині належить понад 33% акцій найбільшого у світі виробника косметики.

Маловідомі факти про L'Oreal

Компанія була заснована у 1909 році французьким хіміком Еженом Шуллером, дідусем найбагатшої жінки сучасності.

У 1974 році половину акцій L'Oreal було продано Nestle. За умовами угоди між Nestle і сім'єю Бетанкур сторони не могли збільшувати свою частку в L'Oreal протягом життя дочки засновника Ліліан Бетанкур і шести місяців після її смерті.

У лютому 2014 року частка Nestle в L'Oreal знизилася з 29,4% до 23,29%. Частка сім'ї Бетанкур збільшилася з 30,6% до 33,31%. Кількість представників Nestle в Раді директорів L'Oreal було змінено з 3 до 2.

Переважна більшість марок косметики, які представлені на світовому ринку належать концерну L'Oreal: L'Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline, SoftSheen — Carson, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, Kiehl's, Diesel, Cacharel, Vichy, La Roche-Posay, Inneov, SkinCeuticals і The Body Shop.

L'Oreal — друга за вартістю компанія у Франції після нафтового гіганта Total Fina Elf.

Життєві інтереси поза бізнесом

Франсуаза Бетанкур-Маєрс, проживає у Парижі, є президентом Фонду "Бетанкур Шуллер", що належить її родині. Цей філантропічний фонд заохочує французький прогрес в науці та мистецтві, виділяючи гроші й надаючи підтримку проєктам в галузі наук про життя, соціальний прогрес і традиційні ремесла. Фонд жертвував на такі проєкти, як дослідження нейронів, підтримка сімей дітей-аутистів і французьких хорів.

Найбагатша жінка планети активно підтримує науку / Фото Zarplatto

Цікаві факти про найбагатшу жінку світу

Франсуаза мала неоднозначне ставлення до минулого її сім'ї. Одна з її наукових робіт про відносини євреїв і християн. Між іншим, шеститомник її праць, називається "Труби Єрихону. Погляд на Біблію: взаєморозуміння між євреями та католиками".

Франсуаза вийшла заміж за онука рабина, який загинув в Освенцімі. Двох синів, Жан-Віктора і Ніколаса, вона виростила в юдаїзмі. В той час як її дідо (засновник L'Oreal) в молодості надавав широку підтримку угрупованням антисемітів. А батько Франсуази Андре Бетанкур в молодості був членом праворадикальної групи та писав журналістські антисемітські тексти.

У 2008 році Франсуаза Беттанкур-Маєрс дізналася, що її мати, якій на той час було 86 років, передала 1,8 мільярда доларів у вигляді різних активів, подарунків, творів мистецтва та готівки коханцеві, фотографу Франсуа-Марі Баньє. Пікантність ситуації у тому, що він був відкритим геєм. Франсуаза подала в суд і звинуватила Баньє в зловживанні психологічною хворобою її матері. Суд завершився у 2011 році, коли Ліліан визнали інвалідом через хворобу Альцгеймера. Її опікуном стала дочка

Ліліан Бетанкур із Франсуа-Марі Баньє / Фото Moneymakerfactory​