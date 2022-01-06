Нав'язували cookies: Франція оштрафувала Google та Facebook на понад 200 мільйонів євро
Джерело:NDTV
Французька служба контролю за конфіденційністю даних (CNIL) оштрафувала компанії Meta і Alphabet на понад 200 мільйонів євро. Їхні сервіси заставляли користувачів прийняти cookies.
Зазначається, що платформи Facebook та Google ускладнювали можливість відмовитись від онлайн-трекерів (cookies). За це Alphabet має сплатити 150 мільйонів, а Meta – 60 мільйонів євро штрафу.
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Чому компанії оштрафували
У своїй заяві французький регулятор вказав, що вебсайти facebook.com, google.fr та youtube.com не дозволяють користувачам так само легко відмовлятись від cookies, як їх приймати.Довідка. У 2020 році CNIL посилила права згоди на рекламні трекери, заявивши, що вебсайти, які працюють у Франції, повинні вести реєстр відмов інтернет-користувачів приймати cookies протягом щонайменше 6 місяців.
На те, щоб компанії усунули недолік, CNIL дала три місяці. Якщо вони не виконають вимоги регулятора, за кожен протермінований день нараховуватиметься пеня у розмірі 100 тисяч євро.
Коли ви приймаєте файли cookies, це робиться одним кліком. Відмова їх приймати має бути такою ж простою,
– зазначила Карін Кіфер, голова CNIL із захисту даних та санкцій.
До слова, відколи Європейський Союз прийняв у 2018 році новий закон про захист персональних даних, технологічні компанії зіткнулись зі строгими правилами. Cookies є надважливими для Google та Facebook, оскільки допомагають сервісам персоналізувати рекламні оголошення, що є їхнім основним джерелом доходів.
Що таке cookiesНевеликі фрагменти даних, відправлені вебсервером, що зберігаються на комп'ютері користувача. Є важливими для зведення вебсайтами статистики про своїх відвідувачів.
Нагадаємо, що у вересні 2021 року Google вже штрафували на рекордні 5 мільярдів доларів через монополію операційної системи Android. Компанія не погодилась із санкцією та оскаржує рішення у суді.