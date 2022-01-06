Зазначається, що платформи Facebook та Google ускладнювали можливість відмовитись від онлайн-трекерів (cookies). За це Alphabet має сплатити 150 мільйонів, а Meta – 60 мільйонів євро штрафу.

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Чому компанії оштрафували

У своїй заяві французький регулятор вказав, що вебсайти facebook.com, google.fr та youtube.com не дозволяють користувачам так само легко відмовлятись від cookies, як їх приймати.

Довідка. У 2020 році CNIL посилила права згоди на рекламні трекери, заявивши, що вебсайти, які працюють у Франції, повинні вести реєстр відмов інтернет-користувачів приймати cookies протягом щонайменше 6 місяців.

На те, щоб компанії усунули недолік, CNIL дала три місяці. Якщо вони не виконають вимоги регулятора, за кожен протермінований день нараховуватиметься пеня у розмірі 100 тисяч євро.

Коли ви приймаєте файли cookies, це робиться одним кліком. Відмова їх приймати має бути такою ж простою,

– зазначила Карін Кіфер, голова CNIL із захисту даних та санкцій.

До слова, відколи Європейський Союз прийняв у 2018 році новий закон про захист персональних даних, технологічні компанії зіткнулись зі строгими правилами. Cookies є надважливими для Google та Facebook, оскільки допомагають сервісам персоналізувати рекламні оголошення, що є їхнім основним джерелом доходів.

Що таке cookies Невеликі фрагменти даних, відправлені вебсервером, що зберігаються на комп'ютері користувача. Є важливими для зведення вебсайтами статистики про своїх відвідувачів.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року Google вже штрафували на рекордні 5 мільярдів доларів через монополію операційної системи Android. Компанія не погодилась із санкцією та оскаржує рішення у суді.