Зазначається, що платформи Facebook та Google ускладнювали можливість відмовитись від онлайн-трекерів (cookies). За це Alphabet має сплатити 150 мільйонів, а Meta – 60 мільйонів євро штрафу.
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Чому компанії оштрафували
У своїй заяві французький регулятор вказав, що вебсайти facebook.com, google.fr та youtube.com не дозволяють користувачам так само легко відмовлятись від cookies, як їх приймати.
На те, щоб компанії усунули недолік, CNIL дала три місяці. Якщо вони не виконають вимоги регулятора, за кожен протермінований день нараховуватиметься пеня у розмірі 100 тисяч євро.
Коли ви приймаєте файли cookies, це робиться одним кліком. Відмова їх приймати має бути такою ж простою,
– зазначила Карін Кіфер, голова CNIL із захисту даних та санкцій.
До слова, відколи Європейський Союз прийняв у 2018 році новий закон про захист персональних даних, технологічні компанії зіткнулись зі строгими правилами. Cookies є надважливими для Google та Facebook, оскільки допомагають сервісам персоналізувати рекламні оголошення, що є їхнім основним джерелом доходів.
Що таке cookiesНевеликі фрагменти даних, відправлені вебсервером, що зберігаються на комп'ютері користувача. Є важливими для зведення вебсайтами статистики про своїх відвідувачів.
Нагадаємо, що у вересні 2021 року Google вже штрафували на рекордні 5 мільярдів доларів через монополію операційної системи Android. Компанія не погодилась із санкцією та оскаржує рішення у суді.