Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко розповів у новому інтерв'ю За його словами, будь-які російські активи, які ми можемо стягнути на користь України, зараз не будуть зайвими.

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Перспективи націоналізації дочірніх банків Росії: що відомо

"Сбербанку" та "Промінвесту" було анульовано ліцензії у перші дні повномасштабної війни. Наступним кроком повинно стати примусове вилучення їхніх активів.

11 березня Нацбанк направив в Кабінет міністрів листа, в якому запропонував примусово вилучити фінансові активи "Сбербанку" Росії та "Промінвестбанку",

– повідомив Шевченко.

За даними Нацбанку України, у разі націоналізації активів цих банків у дохід держави може надійти близько 26 мільярдів гривень. Це активи у формі коштів, облігації внутрішньої державної позики та депозитних сертифікатів.

Окрім цього Шевченко підкреслив, що вкладники цих банків безумовно мають отримати виплати в межах гарантованої державою суми. Мовиться про 200 тисяч гривень на момент, коли банки виводилися з ринку.

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