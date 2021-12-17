Завод випускатиме 400 тисяч електромобілів на рік. Крім цього, там планують виробляти акумуляторні батареї.

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Новий завод Rivian у Джорджії

Будівництво нового заводу розпочнеться влітку 2022 року, а виробництво авто – у 2024 році. Компанія пояснила у листі акціонерам, що обрала Джорджію через поєднання стабільних бізнес-операцій, кадрового потенціалу та зручного логістичного розташування.

На заводі планують проєктувати та розробляти нове покоління електромобілів Rivian. Наразі компанія випускає такі моделі:

грузовик R1T;

позашляховик R1S;

фургони на замовлення для сервісів доставки.

Нагадаємо, що компанія Amazon, котра володіє понад 20% акцій Rivian, стала першим покупцем фургонів, замовивши 100 тисяч одиниць електротранспорту.

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Плани компанії

Rivian планує інвестувати в акумуляторні технології, зокрема, у складання хімічних формул для акумуляторних елементів, пошук сировини та виробництво. Система електроприводу стане ще одним інвестиційним пріоритетом компанії, згідно з листом до акціонерів.

Також Rivian заявила про стратегію розвитку інфраструктури обслуговування та зарядки електромобілів у США. До кінця 2021 року автовиробник матиме понад 60 мобільних сервісних фургонів і 8 сервісних центрів, розташованих у Каліфорнії, Колорадо, Іллінойсі, Нью-Йорку, Юті та Вашингтоні.

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