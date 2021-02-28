Економічна ситуація в Україні є несприятливою для підприємництва – так вважає 80% представників малого бізнесу. Вони запевнили, що почувати себе стабільно – дуже складно.

Дослідження "Індекс очікувань малого бізнесу" ЄБА проводила у рамках проєкту Unlimit Ukraine. Стало відомо, що показник настроїв малого бізнесу станом на початок 2021 року є найгіршим за останні 4 роки.

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Наскільки погіршилась ситуація

Згідно з результатами дослідження, показник Індексу – 2,38 бала з 5 можливих. Варто зауважити, що у 2020 році показник був 3,07 бала.

Кількість задоволених підприємців зменшилась майже вдвічі. Лише 24% людей задоволені розвитком свого бізнесу. У 2020 році таких було 42%.

Повністю незадоволені станом своїх справ – 58%, а у 2020 році таких було лише 29%.

Оптимізму у малого бізнесу – мало

Більшість підприємців не вірять, що ситуація покращиться найближчим часом. Зокрема, лише 27% респондентів очікують, що їх бізнес покращиться протягом наступних 6 місяців. Водночас у 2020 році оптимістичні настрої були у 59% підприємців.

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Варто наголосити, що аж 52% осіб очікують погіршення ситуації.

Половина власників малого бізнесу впевнені, що найближчим часом не збільшуватимуть штат і не підніматимуть заробітну плату. Водночас 18% готові наймати додатковий персонал, а 23% потішать найманих працівників вищою зарплатою.

Чому підприємці зневірились

Малий бізнес назвав головні причини песимістичних настроїв:

низька купівельну спроможність населення;

вплив карантинних обмежень;

податкове навантаження;

фіскальний тиск.

Підприємці вважають, що насамперед в Україні необхідно змінити податкову сферу.

Вплив карантинних обмежень