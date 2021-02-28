Оптимізму мало: настрої малого бізнесу в Україні найгірші за останні 4 роки
Економічна ситуація в Україні є несприятливою для підприємництва – так вважає 80% представників малого бізнесу. Вони запевнили, що почувати себе стабільно – дуже складно.
Джерело:Європейська Бізнес Асоціація
Дослідження "Індекс очікувань малого бізнесу" ЄБА проводила у рамках проєкту Unlimit Ukraine. Стало відомо, що показник настроїв малого бізнесу станом на початок 2021 року є найгіршим за останні 4 роки.
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Наскільки погіршилась ситуація
Згідно з результатами дослідження, показник Індексу – 2,38 бала з 5 можливих. Варто зауважити, що у 2020 році показник був 3,07 бала.
Кількість задоволених підприємців зменшилась майже вдвічі. Лише 24% людей задоволені розвитком свого бізнесу. У 2020 році таких було 42%.
Повністю незадоволені станом своїх справ – 58%, а у 2020 році таких було лише 29%.
Оптимізму у малого бізнесу – мало
Більшість підприємців не вірять, що ситуація покращиться найближчим часом. Зокрема, лише 27% респондентів очікують, що їх бізнес покращиться протягом наступних 6 місяців. Водночас у 2020 році оптимістичні настрої були у 59% підприємців.
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Варто наголосити, що аж 52% осіб очікують погіршення ситуації.
Половина власників малого бізнесу впевнені, що найближчим часом не збільшуватимуть штат і не підніматимуть заробітну плату. Водночас 18% готові наймати додатковий персонал, а 23% потішать найманих працівників вищою зарплатою.
Чому підприємці зневірились
Малий бізнес назвав головні причини песимістичних настроїв:
- низька купівельну спроможність населення;
- вплив карантинних обмежень;
- податкове навантаження;
- фіскальний тиск.
Підприємці вважають, що насамперед в Україні необхідно змінити податкову сферу.
Вплив карантинних обмежень
- У 58% малого бізнесу кількість замовлень зменшилась.
- Лише 3% збільшили продажі та навіть змогли відкрити нові ринки збуту.
- 14% не помітили впливу пандемії взагалі.
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