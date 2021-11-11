Під час аналізу фахівці врахували фінансові показники компаній за 2011 – 2020 роки. Порівнювали показники рентабельності власного капіталу (ROE) та витрат на оплату праці з середніми значеннями для приватних підприємств.

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Результати

Загалом у нашій країні налічують близько 3,5 тисячі різногалузевих державних підприємств. Встановили, що найменш рентабельні переважають у будівництві, видобутку корисних копалин, виробництві, розміщенні та харчуванні.

У будівництві – це 89,5% держкомпаній. У свою чергу, лише 10,5% є більш прибутковими. Зокрема, вони мають лише 0,6% прибутковості від середньостатистичного приватного підприємства. До прикладу, у галузі виробництва цей показник становить 15%.

Державні підприємства у сільському господарстві, наданні інших послуг та транспорті на 55,6 – 60,6% є менш рентабельні за приватні. До слова, прибутковість держпідприємства у цьому випадку становить лише 53 – 63% від прибутковості відповідного приватного.

Дослідження прибутковості державних та приватних підприємств / Інфографіка Центр економічної стратегії

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Крім того, найчастіше держпідприємства витрачають на оплату праці більше, ніж аналогічні приватні компанії. Однак це не завжди означає нижчу прибутковість. На остаточний показник впливає безліч чинників: форма власності, галузеві особливості та економічна кон'юнктура.