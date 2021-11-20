Хоча з моменту завершення серіалу минуло вже 4 роки, брати за сценарієм стали братами по бізнесу у реальному житті. Brother's Bond з'явився на прилавках магазинів США у травні 2021 року, однак друзі зізнаються, що працювали над його створенням понад десятиліття.

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Навіщо акторам алкогольний бізнес

Для акторів причина запуску алкогольного бренду є особистою. Пол Веслі розповідає, що вони з Єном постійно пили бурбон після довгих знімальних днів серіалу, і їхня дружба певним чином посилилась завдяки цьому напою.

Ми провели тисячі годин на знімальному майданчику. Запуск спільного бренду бурбону – найщиріший бізнес, який ми могли створити разом. Наша душа у цій пляшці,

– наголосив Сомерголдер.

Пол Веслі додав, що під час пандемії COVID-19 у них з Єном з'явилось багато часу, тож вони вирішили втілити давню бізнес-ідею у життя. Хлопці обговорювали запуск бренду в Zoom і поступово розвивали продукт.

Успіх Brother's Bond

Безліч знаменитостей уже запускали власні алкогольні бренди:

американський джин Aviation Раяна Рейнольдса;

текіла Casamigo's Джорджа Клуні;

мескаль Dos Hombres Браяна Кренстона та Пола Аарона тощо.

Однак Пол Веслі та Єн Сомерголдер запевняють, що їхній бренд відрізняється від всіх інших – у нього вони вклали власний ресурс та натхнення.

Безліч зірок просто додають своє популярне ім'я на етикетку і шаленими темпами продають продукт, однак жодної участі у процесі розробки напою не беруть. Все, що ви бачите зараз, від етикетки до назви, до всього, що всередині цієї пляшки (Brother's Bond – ред. 24 канал), було створено безпосередньо мною, Єном та нашою командою,

– заявив Веслі.

Одразу після виходу бурбону на ринок, весь вироблений товар розкупили за декілька днів через онлайн-платформи. Відтоді акторам вдалось продати понад 50 тисяч ящиків напою за роздрібною ціною 39,99 долара за пляшку. Зараз Brother's Bond реалізують в декількох інтернет-магазинах, а також у мережах Walmart, Albertsons та Trader Joe's.

З моменту запуску актори продали понад 50 тисяч ящиків бурбону / Фото фейсбук-сторінка Brother's Bond Bourbon

Майбутнє бізнесу

На думку акторів, бізнес сьогодні не може фокусуватись лише на прибутках. Нині Brother's Bond активно підтримує відновлення агросектору, а їхня основна мета – зробити власний бренд вуглецево нейтральним.

Майбутнє бізнесу – люди, планета, і лише потім прибуток. Ми впевнені, що регенерація агросектору може зупинити зміни клімату,

– наголосив Сомерголдер.

До слова, підприємці уже інвестували велику частку прибутку у відновлення агропромислового сектору. Екосвідомість, за словами хлопців, є основною засадою їх спільного бізнесу.

Актори інвестують у відновлювальну агропромисловість / Фото фейсбук-сторінка Brother's Bond Bourbon