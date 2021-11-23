"Наш головний експорт – свинка Пеппа": виступ Бориса Джонсона обурив британську бізнес-спільноту

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив на конференції Конфедерації британської промисловості (CBI). Чиновник назвав героїню популярного мультика свинку Пеппу одним з основних продуктів для експорту, чим не на жарт обурив місцеву бізнес-спільноту та політичних опонентів.

Окрім одіозної заяви, Джонсон у своїй промові процитував Леніна та спародіював звуки авто, розповідаючи про революцію "зеленої" промисловості. Політичні суперники прем'єр-міністра наголосили, що "його жарти перетинають всі межі здорового глузду".

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Скандальна промова Бориса Джонсона

На зустрічі бізнес-лідерів та влади від Джонсона очікували виголошення чіткої стратегії щодо розвитку підприємництва, зниження шкідливих викидів від промисловості та перспектив національного експорту, однак прем'єр-міністр вкотре всіх здивував.

Джонсон розповів про те, що нещодавно відвідав тематичний парк "Світ свинки Пеппи". На його думку, там повинен побувати кожен британець.

Хто б міг подумати, що свинка, яка виглядає, наче фен у виконанні Пікассо, буде експортуватись у 180 країн і матиме тематичні парки в Америці, Китаї і Нью Форесті (місто у Великій Британії – ред. 24 канал). Нині це бізнес, який приніс для країни щонайменше 6 мільярдів фунтів стерлінгів,

– заявив Джонсон.

Реакція на виступ Джонсона

Лідер ліберально-демократичної партії Ед Дейві наголосив, що бізнес потребував від прем'єр-міністра зрозумілих заяв, а натомість отримав лише незрозуміле бурмотіння Джонсона про свинку Пеппу. В офісі прем'єр-міністра на Даунінг-стріт також заявили про стурбованість через промову лідера консервативної партії на конференції.

Втім, сам Джонсон у коментарі британським ЗМІ зазначив, що учасники конференції "зрозуміли основні пункти", які він хотів виголосити, і що його промова "минула добре".

Уривки з виступу Бориса Джонсона на конференції CBI: дивіться відео BBC