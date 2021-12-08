За результатами перевірок торгових точок вжито понад 1,5 тисячі корегувальних заходів. Зокрема, деякі іграшки тимчасово заборонили продавати на українському ринку.

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Кількість неякісної продукції для дітей зростає

У 2020 році службою було здійснено 535 перевірок показників безпечності дитячих іграшок і виявлено лише 1 370 одиниць, які мали порушення. Це втричі менше, ніж за 9 місяців 2021 року.

Напередодні Дня святого Миколая та новорічних свят спостерігаємо посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз важливо тримати питання їхньої якості на особливому контролі,

– зазначає голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

У службі повідомляють, що активно співпрацюють з профільною організацією – громадською спілкою "Українська асоціація індустрії іграшок". Об'єднання інформує громадян про ознаки якісних товарів для дітей та допомагає виявляти неякісну продукцію.

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