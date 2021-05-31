Відомі наклейки від Apple: існує 2 причини, чому їх вирішили додавати у комплект

У кожному комплекті iPhone, MacBook чи iMac покупець отримує наклейки від Apple з відомим логотипом – яблуком. Для чого ж компанія це робить і звідки з'явилась ідея – читайте на Бізнес 24.
Фанбаза Apple з'явилася ще у 1984 році. Вона стала найвідданішою, яка тільки може бути, адже оригінальний Macintosh підкорив людські серця.
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Наклейки як подяка фанатам
Попри захоплення комп'ютером Macintosh, компанія Apple була на межі банкрутства. Цікавим є те, що самі ж шанувальники популяризували продукцію Apple. Вони тинялися навколо комп'ютерів в магазинах електроніки і рекомендували їх покупцям.
Оригінальний Macintosh від компанії Apple / Фото sauerlandkurier
Цей факт є досить рідкісним, адже інші технологічні компанії – наприклад Microsoft або Google – зазнавали зазвичай критики. У них немає таких відданих шанувальників.
Компанія Apple одразу ж вирішила, що фанбаза – їхня конкурентна перевага. Для того, аби не втратити шанувальників, а лише збільшувати їхню кількість, Apple придумала доповнювати комплекти наклейками.
Мета ідеї
Компанія вирішила, що саме наклейки допоможуть фанатам показувати свою любов до Apple. Вони зможуть наклеїти їх на будь-яку річ.
Згодом, коли Apple стала відомою компанією, її наклейки доповнювали фірмовий стиль користувача. Звісно, наклейки можна просто викинути і не зважати на них у коробці. Однак зазвичай покупці не роблять цього. І навіть якщо нікуди їх не наклеюють, то залишають собі на згадку.Попадати в очікування клієнтів та бути з ним на зв'язку – прагнення будь-якої компанії. Київстар Бізнес рекомендує: не втрачайте жодного дзвінка клієнта із Віртуальною мобільною АТС, фіксуйте його шлях у CRM, поєднуйте ці системи та робіть очікувані клієнтом пропозиції за допомогою таргетованих SMS розсилок.