Фанбаза Apple з'явилася ще у 1984 році. Вона стала найвідданішою, яка тільки може бути, адже оригінальний Macintosh підкорив людські серця.

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Наклейки як подяка фанатам

Попри захоплення комп'ютером Macintosh, компанія Apple була на межі банкрутства. Цікавим є те, що самі ж шанувальники популяризували продукцію Apple. Вони тинялися навколо комп'ютерів в магазинах електроніки і рекомендували їх покупцям.



Оригінальний Macintosh від компанії Apple / Фото sauerlandkurier

Цей факт є досить рідкісним, адже інші технологічні компанії – наприклад Microsoft або Google – зазнавали зазвичай критики. У них немає таких відданих шанувальників.

Компанія Apple одразу ж вирішила, що фанбаза – їхня конкурентна перевага. Для того, аби не втратити шанувальників, а лише збільшувати їхню кількість, Apple придумала доповнювати комплекти наклейками.

Мета ідеї

Компанія вирішила, що саме наклейки допоможуть фанатам показувати свою любов до Apple. Вони зможуть наклеїти їх на будь-яку річ.

Згодом, коли Apple стала відомою компанією, її наклейки доповнювали фірмовий стиль користувача. Звісно, наклейки можна просто викинути і не зважати на них у коробці. Однак зазвичай покупці не роблять цього. І навіть якщо нікуди їх не наклеюють, то залишають собі на згадку.

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