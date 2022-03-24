Спірні заяви "великої четвірки"

Першою компанією, яка 18 березня оголосила, що негайно призупинила "майбутній бізнес в Росії" стала американська Halliburton. У заяві йшлось, що компанія дотримується санкцій, які забороняють операції та роботу, зокрема з деякими державними російськими клієнтами.

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"Кілька тижнів тому компанія призупинила постачання конкретних запчастин та продукції до Росії. У Halliburton немає в Росії діючих спільних підприємств", – мовиться на сайті Halliburton.

Довідка: Halliburton – друга за величиною нафтосервісна компанія у світі та найбільший у США постачальник обладнання для нафтової галузі. За час своєї діяльності в Росії компанія співпрацювала з усіма основними надрокористувачами, мовиться про Газпромо", "Газпром нафту", "Роснафту", "Лукойл" та інші.

18 березня голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко закликав західні нафтосервісні компанії припинити роботу в Росії. Він заявив, що без таких компаній, як Halliburton і Schlumberger, нафтогазовий сектор Росії просто не зможе розвиватися.

Якби вони вийшли, цим завдали б значних втрат економіці Путіна,

– заявив Вітренко.

Наступного дня, 19 березня, Halliburton і Schlumberger повідомили, що також у зв'язку із санкціями проти Росії припиняють подальші інвестиції та впровадження технологій у своїй діяльності на території РФ.

Швейцарська компанія Weatherford International стала останньою нафтосервісною компанією з "великої четвірки", яка зробила заяву про припинення інвестицій та впровадження технологій у Росії. Це відбулось 20 березня.

Варто підкреслити, що лідерів в енергетичному секторі не поспішали виходити з російського ринку й фактично оголосили про "припинення інвестицій" лише через більш як три тижні від початку війни в Україні.

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Чому заяви "великої четвірки" нічого не варті

І все було б нічого, якби "велика четвірка" у своїх заявах переважно не назвала війну та цинічне вторгнення Росії на територію України просто кризою, або конфліктом. Адже подібне формулювання не може не викликати ряду питань.

Всі чотири компанії зробили не дуже переконливі заяви щодо війни та бойкоту росії. Звичний "deeply concerned" та відмова від інвестицій,

– підкреслив у дописі в фейсбуці Дмитро Дубілет.

Що стосується припинення інвестицій, то варто зауважити, що це зовсім не означає про припинення бізнесу на території Росії. Тож, з огляду на офіційні заяви компаній-лідерів в енергетичному секторі, три з них продовжать діяльність у рамках чинних контрактів і підприємств.

Таким чином, продовжуючи вести бізнес, на території країни-агресорки та, сплачуючи відповідно податки, компанії фінансують війну в Україні.

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Прибуток "великої четвірки" на території Росії у 2020 – 2022 роках

Schlumberger – близько 5% від глобальної виручки компанії.

Halliburton – приблизно від 2% до 3%.

Baker Hughes – в межах 2%.

Важливо! Український бізнесмен та співзасновник "Монобанку" Дубілет закликав доєднатись, усіх хто нині знаходиться в Америці, до акції біля офісу компанії Weatherford International, щоб привернути увагу громадськості й продовжити тиск на керівництво компаній.

Що відомо про "велику четвірку" Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger та Weatherford International – нафтосервісні компанії, котрі займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.