Про це свідчить консолідована фінансова звітність "Нафтогазу" за 9 місяців 2021 року.

Важливо "Нафтогаз" хоче змінити тариф постачальника "останньої надії"

У третьому кварталі цього року "Нафтогаз" скоротив чистий збиток на 50,6% – до 2,716 мільярда гривень. Водночас дохід скоротився на 4,7% – до 30,468 мільярда гривень.

Згідно із консолідованою звітністю, скоригований показник EBITDA групи "Нафтогаз" за 9 місяців становив 12,435 мільярда гривень.. За аналогічний період 2020 року цей показник становив 1,236 мільярда гривень.

Зверніть увагу! EBITDA – це прибуток до вирахування податків, відсотків та амортизації.

Зазначається також, що за 9 місяців Нафтогаз підписав мирові угоди з теплогенеруючими підприємствами по реструктуризації дебіторської заборгованості за газ на суму 3,974 мільярда гривень.

Дана фінансова звітність не перевірена аудитом. Перевірена аудитом консолідована звітність за підсумками 2021 року буде оприлюднена навесні 2022 року,

– прокоментували у "Нафтогазі".

У компанії зауважили, що у фінансовій звітності НАК "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи зафіксували 9,78 мільярда гривень чистого прибутку за 9 місяців 2021 року. Для порівняння, відповідний період попереднього року компанія завершила зі збитком у 18,65 мільярда гривень.

Що відомо про структуру "Нафтогазу"

До складу групи "Нафтогаз" входять:

НАК "Нафтогаз України",

7 акціонерних товариств,

9 дочірніх підприємств,

7 представництв та філій, що повністю належать НАК,

5 товариств із часткою НАК "Нафтогаз України" у статутному капіталі від 40% до 100%.

Окрім цього, компанія володіє часткою акцій в 39 акціонерних товариствах із газопостачання та газифікації. Група працює у всіх регіонах України та в Єгипті, має власні представництва в Туркменістані та Бельгії.