За його словами, потрібно прийняти правильне рішення щодо способу боротьби з проблемою. Вітренко вважає, що аби віддати борг, треба або щось продати, або перекредитуватися.

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"Краще заробити, при цьому бувши корисним для споживачів. Знову-таки, в цьому сенс, чому мене фактично повернули в Нафтогаз. Нафтогазу потрібні ефективні менеджери", – сказав він.

Збитки компанії

Як зазначив Вітренко, збитки, які були у компанії, – абсолютно реальні та підтверджені міжнародним аудитом.

Довідка. За підсумками 2020 року "Нафтогаз" отримав 19 мільярдів гривень збитків. Водночас прибуток склав лише 2,6 мільярда гривень.

Фінансовий результат роботи компанії — збиток. Маніпуляція полягає в тому, щоб спробувати видати це за щось протилежне,

– наголосив очільник.

"Наприклад, сказати, що, збитки тільки через те, що компанія застосовує міжнародні стандарти фінансової звітності, і що насправді це взагалі не збиток, просто компанія сформувала якісь резерви", – пояснив Вітренко.

Після такого пояснення люди думають, що це компанія отримала гроші і просто відклала їх у бік. Насправді Вітренко називає це маніпуляцією.

Таке враження, що взагалі все добре, просто ці 2 мільярди ми поки не показали як прибуток, а десь окремо тримаємо. Як у шкатулку поклали,

– зауважив він.

За інформацією Вітренка, така маніпуляція у певних країнах взагалі є кримінальним злочином, адже інвесторів вводять в оману.

"Резерви сумнівної заборгованості означають, що ми не отримали гроші. Тобто грошей немає, тому і збиток, розумієте?", – підсумував він.

Звідки на рахунках взялися 2 мільярди

Вітренко зазначив, що сума, яка є на рахунках, змінюється щодня. Однак приблизно це 2 мільярди доларів.

"Компанія в 2019 році позичила гроші, купила газ, газ далі продала в 2020 році; і ось ці гроші, які вона вторгувала за цей газ. Частину проїла, треба називати речі своїми іменами, а частина залишилася", – запевнив Вітренко.

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