"Нафтогаз" почав пошук нових незалежних членів наглядової ради

У "Нафтогазі Україна" оголосили пошук незалежних членів наглядової ради. Відібрати планують чотирьох нових членів контролюючого органу.

Кожен член наглядової ради "Нафтогазу" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів органу. Таку особливість вказали в оголошенні від Мінекономіки.

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Конкурс на нових членів наглядової ради "Нафтогазу"

Відбір закінчиться 6 грудня 2021 року. Тоді мають обрати чотирьох членів наглядової ради.

Зазначається, що відбір незалежних членів наглядової ради компанії буде здійснювати Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (так званий "Номінаційний комітет").

, що троє членів наглядової ради – Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден – 7 вересня заявили про своє звільнення. Юрій Вітренко звинуватив їх у відсутності профільної освіти

Серед однієї з головних умов до кандидатів – не входити протягом попередніх п'яти років до складу органів управління "Нафтогаз України". Претендувати також не можуть ті, хто отримував додаткову фінансову винагороду від "Нафтогазу" протягом останніх 5 років.

Усі умови до кандидатів, які хотіли б стати членами наглядової ради "Нафтогазу" можна переглянути за цим посиланням.

Наглядову раду "Нафтогазу" звільнили