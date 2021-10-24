Кожен член наглядової ради "Нафтогазу" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів органу. Таку особливість вказали в оголошенні від Мінекономіки.
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Конкурс на нових членів наглядової ради "Нафтогазу"
Відбір закінчиться 6 грудня 2021 року. Тоді мають обрати чотирьох членів наглядової ради.
Зазначається, що відбір незалежних членів наглядової ради компанії буде здійснювати Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (так званий "Номінаційний комітет").
Серед однієї з головних умов до кандидатів – не входити протягом попередніх п'яти років до складу органів управління "Нафтогаз України". Претендувати також не можуть ті, хто отримував додаткову фінансову винагороду від "Нафтогазу" протягом останніх 5 років.
Усі умови до кандидатів, які хотіли б стати членами наглядової ради "Нафтогазу" можна переглянути за цим посиланням.
Наглядову раду "Нафтогазу" звільнили
- У квітні 2021 року уряд звільнив з посади голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Тоді ж припинили повноваження незалежних членів Наглядової ради компанії, представників держави у ній.
- У відставку пішли Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден. 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Окрім 3 згаданих, мовилося про Юлію Ковалів та Наталію Бойко.
- Після цього уряд запропонував їм залишитися ще на 1 рік. Відтак незалежних членів наглядової ради та представників держави переобрали у тому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.
- 7 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу.