Кожен член наглядової ради "Нафтогазу" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів органу. Таку особливість вказали в оголошенні від Мінекономіки.

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Конкурс на нових членів наглядової ради "Нафтогазу"

Відбір закінчиться 6 грудня 2021 року. Тоді мають обрати чотирьох членів наглядової ради.

Зазначається, що відбір незалежних членів наглядової ради компанії буде здійснювати Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (так званий "Номінаційний комітет").

Нагадаємо, що троє членів наглядової ради – Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден – 7 вересня заявили про своє звільнення. Юрій Вітренко пояснив звинуватив їх у відсутності профільної освіти.

Серед однієї з головних умов до кандидатів – не входити протягом попередніх п'яти років до складу органів управління "Нафтогаз України". Претендувати також не можуть ті, хто отримував додаткову фінансову винагороду від "Нафтогазу" протягом останніх 5 років.

Усі умови до кандидатів, які хотіли б стати членами наглядової ради "Нафтогазу" можна переглянути за цим посиланням.

Наглядову раду "Нафтогазу" звільнили