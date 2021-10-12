Лише 7% керівних посад у сфері фінтехнологій посідають жінки, за даними CNBC. Але Віджая сподівається, що це зміниться – вона готова ділитися своїм прикладом, який був непростий.

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Я дійсно хочу заохотити більше жінок займатись технологіями,

– сказала підприємиця.

Як Віджая заснувала компанію Xendit

Віджая є співзасновницею та головною операційною директоркою індонезійської фінтех-платформи Xendit, яка обробляє цифрові платежі для підприємств у Південно-Східній Азії. Попри те, що компанію заснували не так давно – у 2015 році, – вона вже обробляє понад 65 мільйонів транзакцій на суму 6,5 мільярдів доларів щорічно. У вересні компанія отримала статус "єдинорога", збільшивши свою капіталізацію в понад 1 мільярд доларів.

Той факт, що така жінка як я, яка виросла у маленькому містечку Індонезії, стала співзасновницею мільярдної компанії, й досі мене дивує,

– сказала жінка.

Дитинство

Віджая називає себе дивною дитиною, адже ще в дитинстві віддавала перевагу іграшковим солдатикам замість ляльок. Але вже тоді вона була амбітною.

Успішна підприємиця пригадує, що її надихнула бабуся, яка виховувала її та двоюрідних сестер Віджаї. Адже бабуся керувала невеликим продовольчим бізнесом.

Перша робота

Коли Віджаї було за 20 років, вона почала шукати роботу. У нового фондів приватного капіталу в Джакарті саме шукали аналітика. Попри те, що дівчина не мала відповідного досвіду у сфері фінансів, її взяли через її критичне мислення та рішучість, які вона проявила на співбесіді.

Дівчина наполегливо працювала та вивчала галузь по позаробочий час. Будучи однією з небагатьох жінок у команді, Віджая намагалася бути почутою. Вона не мала диплому Гарварду чи Массачусетського технологічного інституту, як багато її колег. За її словами, генеральний директор однієї з компаній фонду просто ігнорував її, коли вона говорила.

Для мене це був величезний виклик ... як мені йти в ногу з цими людьми? Я не мала диплому Ліги Плюща. Я теж виглядала дуже молодо. Важко бути сприйнятою серйозно, коли ти молода жінка,

– поділилася Віджая.

Новий проєкт

Дівчина спостерігала стрімкий розвиток технологій у Південно-Східній Азії, працюючи тісно з компаніями е сфері приватного капіталу. І вона бачила ще не зайняту нішу.

У вас є електронна комерція. Вона ніщо без переказів,

– сказала Віджая.

Саме тоді її познайомили з групою студентів Каліфорнійського університету Берклі, які працювали над подібним проєктом. Дівчина долучилася до команди. І вони негайно почали працювати над новою платіжною платформою, яка згодом стала Xendit.

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Жінки у бізнесі

За словами Віджаї, серед співробітників Xendit близько 40% – жінки. Допомога жінкам у кар’єрі – її особиста відповідальність.

Мені була надана чудова можливість змінити ситуацію на роботі, щоб більше жінок могли піднятися вгору і стати наступним поколінням лідерів,

– сказала Віджая.

Серед програм Xendit:

програма наставництва "Жінки в техніці" для молодих жінок та дівчат;

програма повернення до роботи для молодих мам;

доставка їжі для батьків, які під час пандемії працюють з дому.

Віджая вірить, що, якби її бабуся мала такі ж можливості, як вона свого часу, то обов'язкового досягла б найкращих результатів.