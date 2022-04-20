Повернення на російський ринок Continental AG пояснює "захистом російських співробітників". А ось про геноцид українців, який коїть Росія, у заяві компанії від 19 квітня немає жодного слова.

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Цинічна заява німецької Continental AG

У заяві компанії йдеться, що вона відновила діяльність на своєму заводі у російському місті Калуга. Рішення буцімто покликане "захистити" 1 300 співробітників заводу від "кримінальної відповідальності".

Наші співробітники і менеджери у Росії можуть зіткнутись із серйозними кримінальними наслідками, якщо ми припинимо задовольняти місцевий попит,

– абсурдно заявили у Continental AG.

Додамо, що про припинення виробництва автозапчастин на Калузькому заводі Continental AG заявила 8 березня. Втім, схоже, німецькій компанії дуже бракує кривавих грошей, тож вона відновила свою діяльність на території країни-терористки.

Нагадаємо, що кожна міжнародна компанія, яка продовжує вести свою діяльність у Росії, опосередковано фінансує війну проти України. За будь-яку діяльність у державний бюджет країни-терористки сплачуються податки, за які Росія може поповнювати запаси свого озброєння.

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