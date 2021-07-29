У податковому відомстві пояснюють, що відповідно до частини другої п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють діяльність з обміну іноземної валюти.

До теми Пляжні парасольки, мовні курси та зимова гума: як продавати більше в будь-який сезон

Існуючий статус іноземної валюти в Україні

Згідно з п. 5 частини першої ст. 1 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII "Про валюту і валютні операції" зі змінами та доповненнями іноземна валюта це:

а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;

б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових)одиницях (зокрема у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній валюті;

в) електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах.

Правовий статус криптовалюти в Україні не визначено

Криптовалюта у законодавчому визначенні поняття "іноземна валюта" не згадується. Тому, на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, зокрема відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею.

Правовий статус криптовалют в Україні відсутній / Фото Getty Images

Разом з тим, з метою врегулювання правовідносин щодо обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптоактивів в Україні, а також визначення загальних засад функціонування та правового регулювання ринку віртуальних активів в Україні на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано відповідні проєкти законів. Однак досі жоден з них не прийнятий.

ДПС рекомендує звертатись до НБУ

Законний платіжний засіб, обов'язковий до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України – гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

Гривня – єдина валюта в Україні, яка обовязкова для приймання / Фото Shutterstock

Оскільки на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні та відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею, то з метою уникнення порушень щодо застосування спрощеної системи оподаткування платник податків може звернутися до Національного банку України з питання віднесення криптовалюти до іноземної валюти.

У ДПС розраховують на те, що Нацбанк може більше конкретизовано пояснити чи можуть ФОП – платники ЄП другої – третьої груп здійснювати продаж (реалізацію) криптовалюти.

До теми Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки заплатять підприємці