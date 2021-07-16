Також Ілон Маск сказав, що його "не хвилює" будь-який ризик того, що Cybertruck може зазнати невдачі, оскільки особисто йому подобається його дизайн.

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Tesla йде на ризик із Cybertruck

Якщо бути відвертим, завжди є певний шанс, що Cybertruck провалиться, тому що він так не схожий ні на що інше. Але мені все одно. Мені він дуже подобається, навіть якщо іншим він не подобається. Інші пікапи виглядають як копії одного і того ж, але Cybertruck виглядає так, ніби його зробили прибульці з майбутнього,

– написав мультимільярдер у твітері.

Казус на презентації Cybertruck

Презентація Cybertruck у 2019 році викликала ажіотаж через незвичний дизайн й казус, коли Ілон Маск попросив керівника відділу дизайну Tesla Франца фон Гольцхаузена спробувати розбити бічне скло металічною кулею. На подив Ілона Маск, який переконував у міцності скла, воно розбилось, хоча й залишилось на місці.

Дивіться відео кумедного моменту під час презентації Cybertruck:

Ілон Маск розкрив нові дані щодо Cybertruck

Ілон Маск також заявив, що Tesla не планує встановлювати дверні ручки на Cybertruck, не уточнивши, чи зможе такий автомобіль відповідати федеральним стандартам безпеки автотранспорту в США.

Він також нагадав шанувальникам, що Tesla вирішила додати систему управління чотирма колесами на гігантський Cybertruck, що має дозволити йому рухатися діагонально-прямо і в'їжджати або виїжджати з деяких вузьких місць.

Врешті-решт, ми зберегли дизайн виробництва майже таким же, як у шоукара. Тільки деякі невеликі зміни тут і там, щоб зробити його трохи краще. Немає дверних ручок. Автомобіль впізнає вас і відкриє двері. Керування всіма чотирма колесами – це приголомшливо для максимальної керованості та крутих поворотів!

– додав Ілон Маск

Якщо функція управління чотирма колесами дійсно буде успішно реалізована, це зробить Cybertruck більш конкурентоспроможними у порівнянні з GMC Hummer EV, який вже може похвалитися функцією "крабового режиму".

Дивіться відео "крабового режиму" від GMC Hummer EV:

Проте Ілон Маск не прокоментував чи буде випущено Tesla Cyberquad, квадроцикл, який планувалось додати в окремі комплектації Cybertruck.

Битва електропікапів входить у "гарячу фазу"

У презентації компанії для інвесторів за перший квартал Tesla назвала Cybertruck таким, що досі "перебуває в розробці".

Але це все було задовго до того, як конкуренти продемонстрували результати створення більш традиційних пікапів з акумуляторним живленням, такі як Ford F-150 Lightning і GMC Hummer EV.

Дивіться відео про битву на ринку електропікапів:

Очікується, що компанія представить оновлену інформацію про хід робіт і результати діяльності у другому кварталі 26 липня.