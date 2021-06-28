Чи може смартфон впливати на продуктивність роботи: новий експеримент вчених

Вчені проводять чимало досліджень, щоб вивчити дію смартфонів на здоров’я та самопочуття людини. Цього разу вони вирішили з’ясувати, як мобільний пристрій, а точніше його відсутність на робочому місці, може вплинути на продуктивність праці.

Перше в своєму роді економічне розслідування провели німецькі науковці з Констанцького університету, Люнебурзький університету та Університету Вехти. Дослідження показало, що заборона смартфонів на робочому місці може зменшити кількість перерв та покращити роботу співробітників, особливо якщо вони не розглядають це як сигнал недовіри.

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Про експеримент

Для польового експерименту дослідники набрали на роботу людей, які проводили телефонне опитування в німецькому науково-дослідному інституті. Інтерв’юерів, які працювали по пів дня, розділили на 2 групи. Одну з них попросили не використовувати особистий смартфон у робочий час.

Дослідження показало, що це призвело до збільшення зусиль інтерв’юерів в середньому на 10%. А коли роботодавець чітко запевнив, що заборона смартфона не свідчить про відсутність довіри до співробітників та обґрунтував такі умови, кількість спроб дзвінків за хвилину зросла більш ніж на 13%. Однак навіть без сигналу довіри ефективність роботи співробітників у групі під забороною смартфонів зросла більш ніж на 8% порівняно з групою без заборони.



Використання особистого смарфона в робочий час може впливати на продуктивність праці / Фото pexels

Дослідження потребує доопрацювання

Науковці кажуть, що хоча ці результати свідчать про вплив особистого відволікання на професійну діяльність, однак було би помилково стверджувати, що заборона смартфонів завжди покращуватиме продуктивність на 10% у кожному секторі.

Вчені пояснили, що в ході експерименту на місцях спостерігали за найманими працівниками протягом однієї короткої зміни і де колеги не були пов’язані тривалими стосунками.

Наскільки сильними є ефекти продуктивності в довгостроковій перспективі, слід з'ясувати майбутніми дослідженнями. Те саме стосується питання про те, наскільки наші результати можуть бути узагальненими в інших робочих контекстах,

– сказали автори дослідження.

В рамках дослідження вчені також провели опитування компанії, яке показало, що потенційно проблематичний вплив смартфонів на поведінку на робочому місці існує у багатьох секторах. Але наскільки сильним він є, науковці з’ясують у своїх майбутніх експериментах.