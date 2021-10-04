Згідно зі статтею 22 Закону України "Про оплату праці", працедавці не можуть в односторонньому порядку визначати способи виплат фінансових винагород підлеглим. Про права найманих працівників у цій галузі та те, якими методами може відбуватись оплата праці – далі у матеріалі.

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Способи оплати праці та права працівників

Виплата зарплати працівникам повинна здійснюватись за місцем роботи. Працівник має право обирати, яким саме способом він отримуватиме гроші за виконану роботу, зокрема:

через фінансові установи;

поштовими переказами на вказану адресу або рахунок.

Разом з тим роботодавець зобов'язаний оплачувати вартість послуг грошових переказів поштових або фінансових установ, адже цей пункт також передбачений законом.

Право вибору фінансової установи, на який рахунок (банківську картку) надходитимуть кошти, належить працівнику. Якщо роботодавець, наприклад, хоче надсилати гроші через реквізити банку-партнера компанії, то він зобов'язаний отримати особисту письмову згоду працівника.

У разі тиску чи обмеження цих прав з боку роботодавців, працівники можуть звернутись зі скаргою до профспілки, Держпраці або ж із позовом до суду.