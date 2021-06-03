Чи може хакерський злом однієї фірми зупинити світові поставки м'яса

За останні три роки пожежа, пандемія, а тепер і кібератака порушили роботу м'ясної промисловості США. Спільне між цими абсолютно різними інцидентами то, що вони свідчать про високу концентрацію ринку з невеликим запасом міцності.

Наприкінці травня атака з використанням програми-викупу на компанію JBS SA, найбільшого виробника м'яса у світі, зупинила майже п'яту частину виробництва м'яса в Америці та змусила простоювати заводи JBS в таких віддалених регіонах, як Австралія і Канада. Ця хакерська атака знову підняла питання про те, чи домінування декількох гігантських компаній не підриває стійкість сектора в цілому.

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Наскільки концентрований ринок м'ясної продукції?

У яловичій промисловості США близько 80% забою худоби припадає на чотири компанії; на ринку свиней США на ту ж кількість фірм припадає понад 70% потужностей. У глобальному масштабі виробництво червоного м'яса і птиці залишається роздробленим.

Проте найбільші світові компанії по виробництву м'ясопродукції, включаючи JBS і Tyson Foods Inc, розширюються в Європі та Азії, щоб задовольнити зростаючий попит. Тим часом Smithfield Foods Inc., найбільший у світі виробник свинини, належить зареєстрованій в Гонконзі WH Group.

Як це сталося

Консолідація значно зросла за останнє десятиліття, оскільки найбільші компанії прагнуть використовувати свої розміри, щоб компенсувати цикли бумів і спадів на ринках худоби та зерна. Майже 10 років тому через посуху ціни на корми для тварин досягли рекордно високого рівня, а прибуток з продажів худоби впав. Це спонукало деякі компанії вийти з бізнесу. Економія на масштабі також виявилася важливою в період глобального зростання попиту на м'ясо.

Великим компаніям легше взяти на себе ризики й тривалі терміни, пов'язані з відкриттям нових заводів, включаючи пошук місця, де населення вітає великий і, можливо, смердючий об'єкт. Знайти достатню кількість працівників, а також тварин для забою – ще одна проблема. Деякі існуючі м'ясні компанії останнім часом навіть скаржилися на стрімке зростання вартості будівельних матеріалів.

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Як це працює

До недавнього часу все йшло досить добре. До пандемії виробництво свинини і яловичини в США зростало щороку, відповідно, з 2014 і 2015 років, щоб задовольнити зростаючий світовий інтерес до м'яса. Але в серпні 2019 року пожежа на заводі по забою худоби в Холкомбі, штат Канзас, потрясла ринок: ціни на худобу різко впали, а ціни на яловичину злетіли.

Пожежа на одному м'ясопереробному заводі шокувала промисловість / Фото Thefencepost

Ця динаміка стала ще більш вираженою у 2020 році, коли закриття заводів, викликане спалахами COVID-19, привело до обмеженого дефіциту м'яса – наприклад, нестачі бургерів у Wendy's. Оскільки тисячі працівників заводів захворіли, поставки харчових продуктів у ресторани та роздрібну торгівлю сповільнилися, а м'ясні гіганти зазнали критики за недостатній захист працівників.

Репортаж про хакерську атаку на JBS SA: дивіться відео

Який стан справ у виробників м'яса

М'ясопереробні компанії процвітають. Tyson Foods Inc., найбільша м'ясна компанія США, в травні повідомила про рекордний показник рентабельності яловичини в другому кварталі – 11%. Цього року акції компанії виросли на 24%, що вдвічі більше, ніж у базового індексу S&P 500. Акції JBS SA, що була атакована хакерами, яких пов'язують із Росією, виросли більш ніж на 30% у 2021 році.