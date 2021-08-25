МОЗ пропонує "вакцинованим" підприємствам розмістити відповідні наліпки
Джерело:24 канал
Міністерство охорони здоров'я пропонує підприємствам, у яких співробітники вакцинувались проти COVID-19, розмістити на своїх будівлях відповідні наліпки.
Завантажити спеціально розроблені картинки можна за посиланням. На думку МОЗ, такі наліпки свідчитимуть про те, що на підприємстві піклуються як про співробітників, так і про відвідувачів.
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Наліпки від Міністерства охорони здоров'я містять такі написи:
- "У нас безпечно!"
- "Ми вакциновані від COVID-19!"
- "Давай і ти!"
Також у міністерстві нагадують, що якщо на підприємстві є понад 50 охочих вакцинуватись, то їх може щепити мобільна бригада. Запис на вакцинацію організованих колективів відбувається за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19.
Наліпки про вакцинацію від МОЗ: дивіться фото